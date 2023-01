PAN reclama que AMLO abogue por derechos humanos de "El Chapo" y delincuentes

El gobierno de López Obrador se ha caracterizado por ser uno de los más violentos, con una estrategia fallida de “abrazos no balazos” y claramente de pactos con el crimen organizado, señaló Mariana Gómez del Campo, Secretaria de Asuntos Internacionales del CEN del PAN.

"Es deplorable que la solicitud presentada por el abogado de Joaquín 'El Chapo' Guzmán vaya a ser revisada por la Cancillería", dijo Gómez del Campo.

"Es por eso que, desde Acción Nacional reclamamos que López Obrador abogue únicamente por los derechos humanos cuando se trata de delincuentes, instruir a Cancillería para revisar el caso del “Chapo Guzmán” es inaudito”, agregó.

Expuso que durante este sexenio hemos tenido uno de los peores momentos en la implementación de la política exterior, "hemos sido testigos de cómo a los principales violadores de derechos humanos les han puesto alfombra roja".

“Este gobierno no se ha caracterizado por levantar la voz a favor de los derechos humanos. En la región tenemos los casos de Cuba, Nicaragua y Venezuela y nunca hemos escuchado una sola palabra de la situación que viven los presos políticos en estos países”, indicó la también Diputada Federal, Gómez del Campo.



"Las prioridades del presidente siempre son otras que no benefician en nada a nuestro país. 'El Chapo' Guzmán está cumpliendo una sentencia dictada por la justicia estadounidense y eso no se puede cambiar", finalizó.

