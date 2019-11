Analizan recurso contra elección de Rosario Piedra en CNDH

CDMX.- El coordinador del PRD en el Senado, Miguel Ángel Mancera, sostuvo que ya analizan interponer una recurso jurídico en contra de la elección de Rosario Piedra , como presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

"Yo lo que creo que puede resultar procedente es el amparo, sí creo que puede resultar procedente el amparo. Tendría que ser ante un juez de distrito y solicitar, en su caso, la facultad de atracción por la relevancia y por la importancia, va a depender, obviamente, del número de amparos y que la Suprema Corte haga la valoración si ejerce o no la facultad de atracción", detalló.

Mancera Espinosa precisó que lo anterior no será de manera inmediata ante la Suprema Corte, porque se trata de un amparo indirecto, que se atiende en un juzgado de distrito en materia administrativa, y de ahí, por la relevancia del asunto, sí se puede pedir la facultad de atracción para la Suprema Corte.

"Por lo pronto hay que estudiar exactamente cuáles serían los conceptos de violación, qué es lo que estaría en la línea de la promoción, es decir, el amparo puede ser colectivo o puede ser por cualquier particular, no se requiere un número, ahí no se requiere un número, es individual aun cuando pudiera ir acompañado de varias firmas", explicó.

En entrevista, dijo que si la Suprema Corte decide ejercer la atracción, el caso se resuelve ahí, de lo contrario sería instancial, es decir, conocerlo primero un juzgado de distrito y en segunda instancia un tribunal colegiado.