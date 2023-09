Gerardo Fernández Noroña aseguró que si las encuestas del proceso interno de Morena no favorecen a Marcelo Ebrard, existe la posibilidad de que el excanciller rompa con el partido y busque perseguir sus aspiraciones presidenciales en Movimiento Ciudadano.

“Existe riesgo de ruptura, sí. Yo no lo veía al principio, a pesar de mi mucha experiencia política. Ha chantajeado, chantajeó para que se incluyera a su casa encuestadora y todo lo que ha planteado se le ha concedido. (…) Creo que está midiendo el impacto de un posible rompimiento, ha hecho de todo”, dijo el petista en una transmisión realizada a través de Facebook.

El diputado con licencia por el Partido del Trabajo (PT) recordó que él ya pronosticaba la salida del excanciller desde que pidió a la dirigencia de su partido detener la supuesta campaña interna en favor de Claudia Sheinbaum.

Explicó que después de dichas acusaciones, Marcelo Ebrard “ha tenido una conducta errática”, “no hizo asambleas, ni recorridos con la gente” y ha chantajeado a los líderes del partido con peticiones por lo que sospecha que trata de descarrilar al movimiento para tener argumentos que faciliten su salida de Morena.

“No pocas veces ha amenazado al seno de la reunión de romper, de que no continuaría. (…) La ruptura viene porque el equipo de Marcelo estaba pidiendo que se pare el conteo, pero ningún proceso electoral se suspende, en todo caso se echa para atrás, pero no se detiene.

“Ha habido problemas, sí. La propia casa encuestadora propuesta de Marcelo incurrió en un hecho muy delicado, error no creo que haya sido o mala maña, pero un error serio y Marcelo presionó muchísimo para que su casa estuviese y si fuera perspicaz diría que lo hace para descarrilar el proceso. Yo no he visto ánimo unitario desde que hizo las declaraciones sobre Claudia”, mencionó Fernández Noroña.

Aseguró que ve difícil que mañana todas "las corcholatas” vayan en unión a la conferencia de prensa o asistan pues prevé que la unidad dependerá del resultado de la encuesta.

“Si me preguntan, yo no quiero que rompa Marcelo. No quiero que rompa nadie… Quien rompa se lo chupa la bruja porque rompe por ambición”, amenazó.

