“La sala especializada del Poder Judicial de la federación nos da la razón, no hubo una sola violación a la veda electoral”, celebró Jorge Álvarez Máynez luego de que el TEPJF emitió una sentencia donde asegura que ninguno de los anuncios publicitarios de Movimiento Ciudadano (MC), que fueron denunciados por el PRI, violaron la veda electoral.

Al respecto, el político zacatecano mencionó que lo ocurrido fue una ilegalidad del Instituto Nacional Electoral (INE), institución que, sin los elementos suficientes, ordenó bajar de redes sociales y medios algunas publicaciones del partido naranja en las que señaló de corruptos a integrantes del partido tricolor.

“Hace unas semanas en la veda electoral se nos dijo que deberíamos de bajar diversas publicaciones porque violaban la veda electoral. Salieron en las noticias y bajamos las publicaciones. Nosotros sosteníamos que esas publicaciones no violaban la veda electoral, no había llamado al voto, no había llamado a no votar por los partidos a los cuales estábamos compitiendo, en este caso por el PRI.

“Me da mucho gusto que hoy recibimos ya la sentencia de hace unos días en donde la sala especializada dice que ninguna de estas publicaciones violó la veda electoral, que eso fue una ilegalidad lo que cometió el Instituto Nacional Electoral, que se apresuró, que no tuvo los elementos”, informó el excandidato presidencial emecista en su cuenta de X.

Como lo hizo durante su campaña electoral, Álvarez Máynez reiteró que el movimiento que representa siempre actuó apegado a la ley, conforme a derecho, sin faltar a los estatutos electorales.

“La diferencia entre nosotros y el resto de la clase política mexicana es que respetamos la legalidad. No hubo una sola violación a la veda electoral. (…) Es un poquito engorroso porque los mexicanos ya votamos, ya tuvimos el proceso electoral, que, además, debido a la ilegalidad que se permitió de las dos coaliciones mayoritarias, pues fue mucho más largo que lo que la ley establece. Meses y meses, años de precampañas y campañas anticipadas, pero seguimos en el proceso electoral vigente”, acusó.

Agregó que cuando MC acusó ante el INE guerra sucia en contra de Samuel García en Nuevo León, el llamado al voto útil para el PRI con volanteo y otras faltas a la veda electoral, el organismo hizo caso omiso.

“La gran diferencia entre nosotros y el resto de la clase política mexicana es que respetamos la legalidad, los plazos legales, los topes de financiamiento, la lógica en la que se debe dar ese financiamiento y pues que, una vez más, damos muestras de que ganamos una batalla legal, defendiendo la democracia, defendiendo nuestro sistema electoral y que nos da mucho gusto que nos hayan dado la razón”, mencionó.

Álvarez Máynez critica reelección de Alito Moreno; “El que decía que iba a luchar por la democracia la extendió”, dice.

El emecista aprovechó para criticar la reelección de Alejandro Moreno, líder nacional del PRI, sobre la que consideró es un acto de “autoritarismo”.

“Ahora Alito aprobó una reforma estatutaria para reelegirse hasta el 2032 como dirigente del PRI. Él ya debía de haber concluido su mandato, acuérdense que era gobernador de Campeche, no terminó y dejó a los campechanos tirados.

“Se fue a la dirigencia del PRI, la prolongó de manera irregular su gestión y ahora, el que decía que iba a luchar por la democracia, la extendió”.

Error que Sheinbaum no priorice reforma para reducir jornada laboral a 40 horas: Álvarez Máynez

Jorge Álvarez Máynez calificó como un error el que Claudia Sheinbaum no considere como una prioridad inmediata de su gobierno la reforma para reducir la jornada laboral a 40 horas semanales.

Así lo expresó el excandidato presidencial de Movimiento Ciudadano (MC) en sus redes sociales donde defendió a la clase trabajadora para quienes consideró justo contar con los derechos laborales que hay en otros países.

“Este es un error. La clase trabajadora merece ser escuchada y contar con los derechos que las personas tienen en la gran mayoría de los países con los que México tiene intensas relaciones económicas”, declaró en su cuenta de X en una publicación donde citó el video de la virtual presidenta de México en el que declara su posición sobre el tema.

Este es un error. La clase trabajadora merece ser escuchada y contar con los derechos que las personas tienen en la gran mayoría de países con los que México tiene intensas relaciones económicas. https://t.co/C4glfK784F — Jorge Álvarez Máynez (@AlvarezMaynez) July 10, 2024

Desde antes de su candidatura presidencial, Álvarez Máynez fue un impulsor de la propuesta de reducir la jornada laboral a 40 horas semanales. Incluso, durante su campaña esta fue una de las ideas destacadas de su plan de nación sobre la que acusó llevaba al menos un año estancado en el Congreso.

