Luego que exjefes de Estado y de Gobierno, entre ellos Vicente Fox y Felipe Calderón lanzaron un desplegado contra la reforma al Poder Judicial, la virtual presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum, aseguró que si no les funcionó el hashtag de "narco candidata" menos les va a funcionar un desplegado en el cual "se hablan a ellos mismos".

En conferencia de prensa, Sheinbaum criticó que el desplegado al asegurar que es "autoconsumo" y que buscan la intervención desde el extranjero.

"¿Ustedes creen que un desplegado vinculado con la derecha, con el conservadurismo, les va a funcionar? Primero, claramente es internacional. Y segundo, pues se habla de ellos mismos, la verdad. ¿A quién más le hablan? ¿Ustedes creen que van a incluir en el pueblo de México un desplegado firmado por expresidentes comandados por Calderón y Fox? Yo creo que es de mucho autoconsumo y querer incluir desde afuera, porque es como aquellos que en el siglo XIX fueron a buscar a los de afuera para incluir en un acto de intervención extranjera", destacó.

Lee también AMLO ante reforma al Poder Judicial: Entre más experiencia tienen los jueces, aprenden más mañas

Foto: Archivo EL UNIVERSAL

La virtual presidenta expresó que lo importante del Poder Judicial es la justicia para el pueblo de México y que incluso fue uno de los temas con los banqueros.

"Ayer me lo preguntaron el empresario. Yo decía, porque hay esta idea de que ahora los jueces van a ser de morena. No, no tiene nada que ver con eso. Es el fortalecimiento incluso de la autonomía del poder judicial. Un juez electo por el pueblo, ¿a quién le responde? al pueblo. Tienen más autonomía los que son electos por el pueblo que los que son electos de manera indirecta a través de la propuesta de la presidenta".

Agregó: "Pero ex jefes de Estado, (están) vinculados además con una posición ideológica, política, pero la verdad es que el pueblo de México ya los superó".





Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

nro/apr