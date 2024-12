“No van a regresar los moches ni va haber etiquetados (en el Presupuesto 2025)”, aseguró la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo a los gobernadores y presidentes municipales y del país.

“(...) queremos sumar recursos de los municipios, de los estados y del gobierno federal, particularmente en el tema del agua”, dijo.

Por lo anterior, buscará reunirse con los presidentes municipales para sumar recursos para proyectos en el tema del agua.

En la conferencia matutina, Sheinbaum aclaró que confía en el Congreso de la Unión para que no regresen los “vicios del pasado” y aseguró que habrá apoyo a todos los presidentes municipales “en la medida de lo posible”.

“A todos los presidentes y presidentas municipales, a los y las gobernadoras, no van a regresar los moches en la aprobación del Presupuesto, ni va a haber etiquetados. Pues confiamos en el Congreso, en que no van a regresar los vicios del pasado”, indicó la mandataria federal al mencionar que le han llegado información de que están llegando los presidentes municipales a hacer gestiones para que se incorpore en el presupuesto algo.

Sheinbaum buscará sumar recursos con gobiernos locales

En ese sentido, Sheinbaum Pardo aseguró que van a invertir “en todos lados”, por lo que se van a reunir con todos los presidentes municipales, sea por regiones o en una sola reunión ya que busca sumar recursos.

“(...) queremos sumar recursos de los municipios, de los estados y del gobierno federal, particularmente en el tema del agua, eso va a permitir que, aunque sea poquito el recurso que tiene una presidencia municipal, si sumamos esfuerzos de proyectos, programas que de por sí existen, pues entonces vamos a ver mucho mejores resultados en los próximos tres años, que es el mandato de las y los presidentes municipales”.

Agregó: “Vamos a apoyar a todos y a todas desde el gobierno federal. Pero, de una vez, es importante que no van a regresar los moches, no van a regresar este esquema de etiquetados en los presupuestos que tanto daño le hizo al país. Eso lo saben los diputados de todos los partidos políticos, no solamente de los partidos aliados de Morena, del Partido Verde y del Partido del Trabajo, sino también lo saben los otros partidos políticos de oposición, que no deben regresar bajo ninguna circunstancia los vicios del pasado”.

