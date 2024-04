Cuernavaca, Morelos.- No vamos a permitir que el gobierno se quede con sus Afores ni con sus ahorros, advirtió la candidata presidencial opositora Xóchitl Gálvez ante cientos de simpatizantes reunidos en el Parque Alameda de esta ciudad.

En su mensaje, resaltó que PAN, PRI y PRD defenderán a los mexicanos ante el intento del gobierno de Morena de apropiarse de los recursos de las Afores que no han sido reclamados por sus propietarios.

“Tener un patrimonio es un derecho, no debe de ser un privilegio, y de eso nos vamos a encargar. Por eso vamos a defender las Afores, por eso vamos a defender sus ahorros. No vamos a permitir que el gobierno se quede con sus ahorros”, expresó.

Lee también Xóchitl Gálvez acusa a Adán Augusto de tratar de infundir miedo en morelenses para no votar el 2 de junio

Gálvez Ruiz explicó que el hecho de que haya recursos sin reclamar no significa que el gobierno les pueda meter mano.

"Son varias cosas, unos probablemente viven en Estados Unidos y no es justo que el gobierno les robe su dinero porque no están en México. Segundo, algunos de ellos no han acabado de cubrir sus horas y por eso siguen trabajando y no se han jubilado. Y eso, el que sigue trabajando, tampoco merece que le roben su dinero".

“Y tres, es muy probable que la persona no sepa que tiene ese dinero. Entonces lo primero que tenemos que decirle, ‘este dinero es tuyo’. Porque ese dinero con el que se quiere quedar Morena es de ustedes. Es de todas las personas que trabajaron. Y por eso con el PAN, con el PRI y con el PRD, vamos a defender sus Afores”, insistió.

Lee también La próxima presidenta será de origen indígena: Xóchitl Gálvez

En el marco de su visita a la capital de Morelos, la candidata presidencial de la coalición Fuerza y Corazón por México suscribió el “Compromiso X el Agua”, un convenio de colaboración en materia hídrica y sectores de agua potable, alcantarillado, saneamiento público urbano e hidroagrícola.

“Aquí quiero comprometerme hoy con todos los morelenses a la recuperación total del río Apatlaco. Tengan la certeza que vamos a trabajar para que haya agua cristalina, un parque lineal para que las familias puedan ir a divertirse a estar los fines de semana y para eso vamos a recuperar las 25 plantas de tratamiento que el gobierno del actual gobernador abandono”, manifestó Xóchitl Gálvez.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ss