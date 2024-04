La próxima presidenta de la República será una mujer de origen indígena, aseguró Xóchitl Gálvez, al afirmar que los mexicanos están cansados del abandono de este gobierno.

Al reunirse con cientos de mujeres jaliscienses, sostuvo el que ganará la elección del próximo 2 de junio, a pesar de la intromisión del presidente Andrés Manuel López Obrador en el proceso electoral.

“Tenemos un gobierno, un Presidente que no le importa meterse en la elección, que todos los días usa la ‘mañanera' para agredirnos. Aquí lo que estamos viviendo es de dos sopas. ¿Queremos seguir con la mentira? ¿Queremos seguir con un gobierno que nos dice que México está mejor que nunca? ¿Que nos dice que hay medicinas y no hay medicinas? ¿Que nos dice que ya la salud es como Dinamarca? ¿Que no le importa mentir?”, cuestionó.

Xóchitl Gálvez destacó que la otra opción es dar la pelea.

“Yo las invito a dar la pelea, en búsqueda de la verdad. Nosotros representamos la verdad. Nosotros representamos cuatro valores, vida. Nosotros ya no queremos más asesinatos. Ya no queremos más muertes por indolencia en el sector salud. Nosotros queremos la verdad, la libertad, salir a la calle sin sentir miedo, pero sobre todo queremos la prosperidad”, subrayó.

Ante el grito unánime de “¡Presidenta!, ¡Presidenta!, ¡Presidenta!”, Xóchitl Gálvez afirmo que “en mi gobierno por supuesto que se va a notar la mano de una mujer”.

Dijo que hoy compiten dos mujeres, “pero no cualquier mujer puede ser Presidenta de México. Lo va a ser una mujer mexicana de origen indígena, no tengan la menor duda. Vamos a ganar la presidencia porque los mexicanos están cansados del abandono”.

La candidata opositora acusó que el gobierno federal abandonó al campo, a los agricultores y a los ganaderos, lo que calificó de “terrible”.

“¿Y saben por qué? Para comprar leche importada de otros países, para darle preferencia a algo que ni siquiera es leche”.

Gálvez Ruiz arremetió contra su contrincante Claudia Sheinbaum, por decir que se puede vivir sin trabajar.

“Cómo se ve que no conoce el campo aquí, se para una chinga, todos los días trabajando, porque quien no trabaja no come, pero yo creo que se refiere a los hijos del Presidente, vaya que esos sí pueden vivir sin trabajar, esos baquetones que no sabían a qué se iban a dedicar, por supuesto que son los únicos que pueden vivir sin trabajar, porque todos los mexicanos tienen que trabajar bien duro”, señaló.

Dijo que toda la fuerza que tiene Morena radica en los programas sociales. “Si no fuera por los programas sociales, miren, la gente ya los hubiera sacado a patadas, porque realmente no han cumplido lo que han dicho”, aseguró.

