El Gobierno Federal dejó crecer a las bandas delictivas en esta entidad, denunció la candidata presidencial opositora, Xóchitl Gálvez Ruiz, quien también acusó al exsecretario de Gobernación, Adán Augusto López, de tratar de infundir el miedo entre los electores para que no acudan a las urnas el próximo 2 de junio.

En un encuentro con simpatizantes, dijo que el exfuncionario no hizo nada por combatir a la delincuencia en Morelos, pero ahora lo mandan a operar políticamente la elección.

“Ahora sí mandan al exsecretario de Gobernación a venir a Morelos a tratar de operar políticamente cuando tuvo su oportunidad”, dijo.

Ante el grito de los morelenses asistentes al evento de ¡Queremos seguridad, queremos seguridad! ¡Queremos seguridad, queremos seguridad! Gálvez Ruiz respondió:

“Claro que los morelenses quieren seguridad, por eso Adán Augusto tuvo la oportunidad, él fue secretario de Gobernación, él tuvo bajo su mando toda la política interior para que Morelos pudiera ser un estado seguro y no hizo esa chamba como secretario y ahora como operador político lo que viene hacer es a tratar de infundir miedo, a intimidar a las personas”, señaló.

“Pero, mira mi querido Adán Augusto, la gente en Morelos no te tiene miedo. La gente en Morelos es gente valiente, gente que ya decidió que quiere una gobernadora y quiere una presidenta de la República, pero no cualquier presidenta eh, una mujer mexicana de raíces indígenas que va a ser la próxima presidenta de México”, remarcó.

Xóchitl Gálvez destacó que al mitin asistieron algunos descendientes de Emiliano Zapata para expresarle su respaldo “¡Zapata vive, la lucha sigue! ¡Zapata vive, la lucha sigue! ¡Zapata vive, vive, la lucha sigue y sigue! ¡Viva Morelos!, ¡Viva Zapata!”, exclamó la candidata del PAN, PRI y PRD, acompañada de la aspirante a la gubernatura estatal, la exmorenista Lucy Meza.

La candidata presidencial señaló que Claudia Sheinbaum no puede ser presidenta de México luego del desastre que dejó a su paso por el gobierno de la Ciudad de México.

“Vean la señora Sheinbaum el desastre que dejó de agua en la ciudad. Vean el desastre que están viviendo los vecinos de Benito Juárez por un pozo contaminado y no me quiero imaginar cuántos otros pozos contaminados hay en la Ciudad de México, porque no hicieron su chamba.

“Miren, se la cayó el colegio Rébsamen, ella era delegada, debió haberlo clausurado por protección civil, ese colegio no tenía programa de protección civil. Se le cayó la Línea 12 del metro, hoy se les volvió a caer el tren interurbano, una grúa peligrosísima. Son ineptos, son corruptos.

“No pudieron resolver el tema del agua en la Ciudad de México durante 26 años que tienen gobernando, así es que, por eso, por eso va a llegar una ingeniera con muchos ingenieros a resolver los temas del agua en este país”, subrayó.

