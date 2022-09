“No tiene sentido que siga alianza Va por México”: Martín Orozco

“Alito chamaqueó a Marko Cortés y traicionó al PAN, por lo cual la alianza Va por México no tiene sentido de continuar... además, el PRD no le aporta nada electoralmente al panismo”, sostuvo el gobernador saliente de Aguascalientes, Martín Orozco Sandoval.

En entrevista con EL UNIVERSAL, reflexionó sobre el futuro del PAN de cara a 2023 y 2024, la entrega-recepción de su administración, su relación con el presidente Andrés Manuel López Obrador y su propuesta de regresar al blanquiazul a sus orígenes y ofrecerle a la sociedad una alternativa distinta al gobierno de la 4T.

“Hay que apostarle al Estado de México, a Coahuila y a la presidencial de 2024, pero con una estrategia definida y que no te traigan como trapito —de un lado para otro— y al final terminan llevándote estas traiciones del PRI y siendo prácticamente la burla en las mañaneras del Presidente”.

“A mí como panista me duele y espero que a Marko Cortés, como dirigente del PAN, también le duela”, dijo en las instalaciones de esta casa editorial.

Cuestionado sobre el apoyo del dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, a la política de militarización del presidente López Obrador y que tiene en terapia intensiva a Va por México, dijo que lo que ocurrió fue una “chamaqueada que le dieron a Marko por parte de Alito. Yo no sé qué hace el PAN en alianza también con el PRD, que no le aporta nada. Tal vez sea para que Marko no se sienta solo y tenga un compañero de viaje.

“Solo o acompañado por el PRD, a Marko le dieron una chamaqueada de aquellas. En realidad, creo que ya no existe sentido para continuar la alianza y como panista yo propongo regresar a nuestros orígenes y ofrecerle a la sociedad una opción diferente a la que gobierna hoy, pero muy basada en lo que era el PAN”.

El mandatario hidrocálido añadió que en “lugar de decir ‘el nuevo PRI’ regresemos al ‘viejo PAN’, aunque regresemos de cero o del nivel que traemos o en este porcentaje de votación, de aceptación, empecemos a conquistar a la sociedad con proyectos humanistas”.

Respecto al balance que hace de la dirigencia de Marko Cortés, expuso que nunca aceptó las críticas que se le hicieron y “los resultados ahí están. Se está desdibujando el PAN. Cuando yo llegué, éramos 11 gobernadores; ahora somos cinco, por eso insisto en que la estrategia no funciona, muchos panistas pueden aportar al partido, pero si sigue así, cerradito, seguirán las derrotas y los mismos resultados”.

Rechazó que el triunfo electoral en Aguascalientes en los comicios de junio pasado sea un logro de Cortés, porque argumentó que se debió a múltiples factores como el buen gobierno estatal, municipal y una sociedad organizada y pujante. “Este año sólo se ganó en Aguascalientes y no por una estrategia de él, sino por una candidata que hizo su chamba y un gobierno que realizó su trabajo. Tere Jiménez hizo su labor en cinco años en la administración municipal, sumado al trabajo que hizo mi gobierno, a los resultados en materia de seguridad, salud y empleo. Pero nada que haya aportado la dirigencia nacional del PAN, que encabeza Marko Cortés, para el triunfo”.

Sobre el proceso de entrega-recepción con el gobierno entrante de Tere Jiménez, dijo que se realiza sin contratiempos, sin problemas y aclaró que nunca hubo una confrontación personal con ella y las diferencias se dieron entre la forma de gobernar el estado y municipio que, por lo general, se dan históricamente.

“La diferencia puede ser también por la cercanía de Tere Jiménez a Marko Cortés y ahí sí tengo una diferencia clara con el partido, pero con ella bien.

“La parte de la transición va muy bien, le estoy entregando un estado con buenos indicadores nacionales, con paz social, financieramente sano para que en octubre no estén esperando a ver si el Presidente les manda recursos extraordinarios para pagar la nómina”, apuntó.

Martín Orozco, quien este 30 de septiembre dejará el cargo de gobernador, dijo estar satisfecho con su labor en los últimos seis años, señaló que descansará los próximos meses y estará atento al proceso electoral de 2024. Descartó que aspire a ser abanderado presidencial del PAN, porque Cortés ya tiene su lista definida con los gobernadores de Yucatán, Querétaro y Chihuahua.

“Hay un grupo que controla, que maneja y que no quiere saber nada de los que no coincidimos”, indicó el mandatario, quien apuntó: “Yo quisiera conocer las cartas de Marko. A nosotros como gobernadores nos toca hacer políticas públicas exitosas y que terminen refrendando, y que terminen con una sociedad mejor. A él le toca dar resultados, que me diga sus resultados y yo le digo los míos en Aguascalientes, y habrá un mundo de diferencia”.

Dijo que respaldará a quien sea candidato del PAN a la Presidencia en 2024 y confió en que el PAN vaya sin alianza y gane las elecciones en el Estado de México y Coahuila el próximo año.

A pregunta expresa sobre si en algún momento el presidente López Obrador o su gobierno le ofrecieron una embajada a cambio de entregar el estado a Morena, apuntó: “Absolutamente nada. El Presidente sabe claramente mis posturas y mi trabajo en el gobierno con esta ideología, donde cierro mi responsabilidad hacia la sociedad y el partido con cartas que ahí están”.

EL UNIVERSAL consultó a integrantes de Movimiento Ciudadano, quienes revelaron que —hasta el momento— no ha habido ningún acercamiento.