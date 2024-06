“No somos iguales”, respondió el presidente Andrés Manuel López Obrador al rechazar que haya “metido las manos” en el pasado proceso electoral como acusa la excandidata presidencial de oposición Xóchitl Gálvez.

“No soy igual que ellos, no somos iguales, yo soy demócrata, ellos son partidarios de la oligarquía; no de la democracia, son como sepulcros blanqueados, muy hipócritas; en sentido estricto no son demócratas, ellos no quieren al pueblo, aunque vengan del pueblo se voltean al pueblo, se vuelven ladinos”.

En conferencia de prensa, el Mandatario celebró que la también senadora por el PAN presentará una iniciativa para que la intromisión del Presidente en procesos electorales sea tipificada como traición a la patria.

“Está muy bien, pero ya está el que pueda ser juzgado el Presidente por cualquier delito”.

Recordó que durante su administración se hizo una reforma constitucional para que al Presidente se le pueda juzgar por cualquier delito, para que no haya fuero, “está bien la señora Xóchitl”.

El titular del Ejecutivo arengó un “ya basta” de usar la palabra democrática, por sus adversarios, porque insistió en que ellos no quieren al pueblo, por eso son clasistas, racistas y discriminan.

