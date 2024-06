Xóchitl Gálvez Ruiz, senadora y excandidata presidencial, presentó una iniciativa de ley para modificar el Código Penal Federal y la Ley General en Materia de Delitos Electorales con el propósito de que el titular del Poder Ejecutivo Federal se le impute el delito de traición a la patria cuando intervenga antes, durante y después del proceso electoral.

La legisladora del PAN detalló en conferencia de prensa que propone una sanción de 10 a 50 años de prisión y multa de tres mil Unidades de Medida y Actualización (UMA), equivalentes a 325 mil 710 pesos al presidente o presidenta de la República que cometa ese delito.

Gálvez plantea modificar el artículo 123 Bis del Código Penal Federal, para imputar al presidente cuando realice alguna de las conductas siguientes:

Use o permita el uso de los recursos públicos, bienes, fondos, servicios, o beneficios relacionados con la Administración Pública Federal Centralizada y Paraestatal con la finalidad de incidir en el electorado para posicionar, apoyar o promover, ante el electorado, a una persona precandidata, aspirante candidata, candidata, partido político o coalición.

Use o permita el uso de los recursos públicos, bienes, fondos, servicios, o beneficios relacionados con la Administración Pública Federal Centralizada y Paraestatal con la finalidad de incidir en el electorado para denostar, atacar, injuriar o difamar, ante el electorado, a una persona precandidata, aspirante a candidata, candidata, partido político o coalición.

Ejerza, por cualquier medio, violencia política de género, en contra de una persona precandidata, aspirante a candidata, candidata, partido político o coalición, con la finalidad de incidir en el electorado.

Vulnere, por cualquier medio, los principios de equidad, imparcialidad y neutralidad electoral, establecidos en los artículos 41, fracción III, apartado C, y 134, séptimo y octavo párrafos, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

La senadora afirmó que el presidente López Obrador en todo momento intervino en el proceso electoral pasado: “A todas luces se mantuvo la intervención del presidente López Obrador”. Sin embargo, reconoció que “difícilmente” prosperará su iniciativa.

“Difícilmente vamos a tener un periodo extraordinario, pero la quise dejar como la experiencia que yo viví y el hecho de que tenga yo sentencias a mi favor y que no pase absolutamente nada. El presidente se cansó de decir que no había fuero, se cansó de decir que era igual ante la ley y hoy lo que vemos con las sentencias es que no lo pueden tocar porque es el presidente de la República”, mencionó.

“Entonces, dejo el testimonio de dos sentencias ya ganadas y todavía hay más de 30 en curso. Vamos a ver si el tribunal sigue resolviendo y si sigue resolviendo a mi favor un año después, después de que acabó el proceso electoral, ¿ya para qué? Pero creo que podemos ponerle remedio.

“No está bien que el presidente intervenga en la elección, no está bien lo que pasó. No me parece que sea justo ir a una cancha tan dispareja. En cualquier partido de futbol a la segunda amonestación te sacan de expulsión. Aquí salieron más de 30 tarjetas amarillas y nunca hubo una expulsión”, lamentó.

