"No quieren perder el privilegio de mandar, pero el modelo de corrupción no es viable": AMLO a opositores El Presidente llamó a los opositores a que salgan de sus “burbujas de confort” y que comprendan que México no puede ser país de unos cuantos

“Si tuvieran una dimensión cívica y social, estarían internalizando”, expresó el Presidente. Foto: captura de pantalla