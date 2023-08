A pesar de que la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), el 1 de agosto levantó la sanción impuesta desde febrero pasado a la empresa Psicofarma, ésta no ha anunciado cuándo iniciará la producción, distribución y comercialización de los medicamentos psiquiátricos ante el desabasto que lleva meses y ha provocado graves consecuencias en miles de pacientes con alguna enfermedad psiquiátrica o neurológica.

Cientos de pacientes afectados por esta crisis, que desde el año pasado superó al desabasto de medicamentos para cáncer, han levantado la voz y señalado que se encuentran ante una segunda ola de desabasto, sin que las autoridades o la empresa productora les haga caso, señaló Jorge Elías Téllez, vocero del colectivo Medicamentos para Mentes Libres.

“Se han mandado muchos correos, se han mandado solicitudes de información, he incluido los correos Psicofarma sin obtener una respuesta favorable. Los miembros de nuestro comité también están desesperados, están enojados, estamos ansiosos, estamos otra vez en una incertidumbre. Psicofarma nos tiene ya que decir cuáles son las fechas tentativas para producir, distribuir y comercializar, ellos son los que son expertos en la materia, ellos saben sus tiempos, es por ello que yo convoco para este miércoles 30 de agosto”, refirió a través de sus redes sociales.

Por lo que mañana miércoles 30 de agosto, a las 10:00 horas, acompañados del colectivo Cero Desabasto protestarán en el laboratorio de Psicofarma ubicado en la calzada de Tlalpan, por tercera vez en el año.

“Porque Psicofarma contesta únicamente cuando ya nos ve afuera, tocándoles la puerta una vez más”, comentó.

“Por favor, Psicofarma apiádense de mí”

Leticia Méndez, de 62 años, fue diagnosticada hace 23 años con un trastorno de ansiedad, depresión y trastornos de personalidad, y le fue recetado Leptopsique de 10 miligramos, cinco por la mañana y cinco por la noche.

“Yo trabajaba como cualquier persona, a raíz del desabasto no encontraba mi medicamento. Me despidieron de mi trabajo por lo mismo, por no dar el rendimiento. Logré conseguir dos cajas de Leptopsique, así que de 4 mg, del cual nada más me estoy tomando 2 mg por día, por el miedo a que se me acabe. ¿Y qué voy a hacer?”, comenta.

Detalla que por la falta de medicamentos se le sube la temperatura y la presión. “Todo mi cuerpo siempre anda temblando, solo le pido de favor a Psicofarma que se compadezca de mí, soy una persona de la tercera edad. Yo quiero hacer mi vida normal, y por miedo a que se me acabe el medicamento, yo no salgo, todo el día estoy encerrada en mi casa. He tratado de ir a ver a psicólogos, pero no me siento nada bien, a mí me da mucho miedo andar en la calle, y me vaya a dar un ataque de ansiedad como los que me han dado. Por favor, Psicofarma apiádense de mí”.

Otros casos

En el caso de Margarita Hernández, su madre de 79 años, quien padece trastorno de ansiedad generalizada y depresión, también es víctima del desabasto de medicamentos, ya que no encuentra Adepsique por ningún lado.

“Desde noviembre ya no lo encuentran en las farmacias. Han pasado nueve meses. La ausencia de este medicamento ha provocado que ya tenga recaídas, crisis nuevamente, porque el poco medicamento que tenía, lo tuvimos que reducir a dosis ínfimas que no cubren las necesidades de su organismo”, explica.

“En lo personal exhorto e invitó a Psicofarma, que es un laboratorio que siempre se ha manifestado en pro de la salud mental, a que nos dé fechas de distribución, de elaboración, de venta”, para terminar con la incertidumbre de que su mamá se quedé sin medicamento.

Socorro Arriaga, hermana de Sofía, quien padece esquizofrenia “desde hace muchos años”, cuenta que es tratada con Risperidona, "que todo este año nos ha costado mucho trabajo encontrarla surtirnos de ella".

“Nos estamos uniendo a la queja para exhortar a Psicofarma para que dé fecha para la distribución y comercialización de los medicamentos psiquiátricos genéricos; nos es muy difícil encontrarlos y pagarlos de patente. Nuestros enfermos lo necesitan”, exige.

