La noche de este viernes, el periodista Javier Alatorre, en su noticiario estelar de Tv Azteca, dijo: "Ya no haga caso a Hugo López-Gatell", subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud.

"Como todas las noches, el subsecretario López-Gatell encabezó la cifra de fallecimientos por Covid-19 en México, pero sus cifras y sus conferencias ya se volvieron irrelevantes", comentó el presentador de noticias.

Este sábado, Alatorre reconoció al presidente Andrés Manuel López Obrador “por su defensa permanente de la democracia y la libertad”.

“Él mejor que nadie comprende el esfuerzo que las familias mexicanas hacen todos los días por salir adelante. No podemos permitir que el miedo esté por encima de México”, escribió el periodista en redes sociales.

Reconozco al presidente Andrés Manuel @lopezobrador_ por su defensa permanente de la democracia y la libertad. Él mejor que nadie comprende el esfuerzo que las familias mexicanas hacen todos los días por salir adelante. No podemos permitir que el miedo esté por encima de México. — Javier Alatorre (@Javier_Alatorre) April 19, 2020

A través de un video, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que Alatorre se equivocó al llamar a la población a no seguir las recomendaciones del subsecretario de Salud.

“Creo que se equivocó mi amigo Javier Alatorre anoche que llamó a no hacerle caso a el doctor Hugo López-Gatell creo que fue una actitud no bien pensado porque Javier es una persona buena, creo que cometió un error como todos y además hizo uso de su libertad y cada quien puede expresarse, no debe de haber de ninguna manera linchamiento político por alguien que no”, advirtió.

“Hoy fue un día difícil. Llevamos muchos días difíciles. Pienso en las millones de familias que hemos vivido juntos esta emergencia. Busco cómo escuchar nuestras historias, nuestros miedos y nuestras ideas para salir adelante”, refirió Alatorre en otro mensaje.

“La emergencia pasará y entonces volveremos a soñar y construir. Nos mueve la fe y el amor por un país fuerte y generoso. Nos mueve la certeza de que el futuro será mejor, y ahí estaremos todos para celebrarlo”, agregó.