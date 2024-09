Ante los señalamientos de abogados de los padres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa de que los militares no acatan su orden de proporcionar toda información sobre el caso, el presidente Andrés Manuel López Obrador manifestó que “no me estoy chupando el dedo” y “está muy difícil que me tomen el pelo”.

El jefe del Ejecutivo federal afirmó en conferencia de prensa matutina que se ha contado “con todo el apoyo” de las Fuerzas Armadas.

“Hemos contado con todo el apoyo de las Fuerzas Armadas. Dicen los abogados de los padres y los del (Centro de Derecho Humanos) Pro, que pues no me hacen caso a mí los mandos del Ejército y que manda el Ejército, de que aunque yo tenga buenas intenciones no puedo yo obligarlos a que digan la verdad.

“Les comento que yo soy un hombre de principios, independientes, que soy comandante de las Fuerzas Armadas y además lo he hecho hasta por escrito, dar instrucciones, órdenes, pues no me estoy chupando el dedo, está muy difícil, que me tomen el pelo -sólo Álvaro (su peluquero) el que me corta el cabello me toma el pelo- , no me dejo y eso lo saben bien todos, sobre todo los adversarios” dijo.





















