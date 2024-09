El diputado federal de Morena, Sergio Gutiérrez Luna, quien presidió la sesión en la sede alterna de la Magdalena Mixhuca donde se aprobó la reforma al poder judicial, rechazó las afirmaciones de la oposición en torno a que “cachirules” usurparon funciones de diputados para votar a mano alzada.

En entrevista con EL UNIVERSAL, recordó que en la votación en lo general y en lo particular las y los diputados mencionaron de viva voz el nombre de la persona, el grupo parlamentario, y el sentido del voto, “entonces, hay plena identidad de quienes votaron”, y aseguró que por lo que hace a las votaciones económicas “es un total mentira” que hayan metido personas de relleno.

“Por lo que hace las votaciones económicas es evidente que durante una sesión larga, ni siquiera en el pleno de la Cámara de Diputados todos los diputados están todo el tiempo en el salón de sesiones, porque van al baño, comen. Fui yo quien estuvo presidiendo y es evidente que en las votaciones económicas se encontraba la oposición de mi lado derecho y vi muy pocas manos levantadas, y en el centro y la izquierda el grupo mayoritario levantaba de forma copiosas sus manos, yo pude ver a las personas que levantaban las manos identificándolos con claridad, y al conocerlos como diputados te puedo decir que no hay tal situación de que se hubiera hecho un relleno para estas votaciones, es algo totalmente falso”, declaró.

Lee también Oposición acusa que hubo cachirules en aprobación de reforma judicial

Gutiérrez Luna recordó que en la sesión hubo personal de servicios parlamentarios verificando que fueran solo congresistas quienes votaran, y que además el acto quedó grabado por el Canal del Congreso, por lo que retó a las y los diputados de oposición que pretenden impugnar bajo tal argumento, a emitir las pruebas correspondientes.

“Hay paneos de televisión, hay tomas de televisión de cuando se hacía estas votaciones en varios momentos de la noche y de la madrugada, ahí se ven los rostros, lo que da certeza y no hay una acusación particular de decir “bueno, pues tal persona que estaba ahí no era”. Se contaba con personal de apoyo empezando por el personal de la propia cámara, servicios parlamentarios, resguardo, estaba ahí seguridad, toda una logística para que las y los diputados pues tuvieran las condiciones para la sesión, es decir, existen las herramientas para demostrar que quien estaban ahí votando eran diputados, y yo creo que en primer lugar quien afirma algo tiene que probarlo y ellos están a diciendo que había personas de relleno lo cual tendrían que probar”, aseveró.

Finalmente, el vicepresidente de la Mesa Directiva, sostuvo que la reforma ya está encaminada y se va a aprobar también en el Senado y en los congresos locales, pese a las manifestaciones.

Lee también Ministra Piña somete a consulta de ministros de la Corte atraer reforma judicial

“Es un mandato popular, nosotros tenemos la obligación de cumplir con lo que la gente votó por nosotros, propusimos en campaña la reforma del Poder Judicial y nosotros vamos a cumplir con lo que la gente estuvo de acuerdo”, concluyó.

































maot