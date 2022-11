No hubo "ardidez" por marcha a favor del INE, afirma AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró este lunes que no hubo ardidez por la marcha masiva que se realizó la semana pasada a favor del INE y en contra de su reforma electoral.

A pregunta expresa en su conferencia matutina, el jefe del Ejecutivo federal aseguró que celebra que se llevara a cabo la marcha del pasado domingo 13 de noviembre porque fue “una especie de striptease político” y en donde se acabó la simulación.

“Si no aclaramos las cosas va a parecer que somos rebeldes sin causa, o como se piensa (de que) estamos resentidos, ardidos, frustrados, no, es que necesitamos la transformación y no podemos estar poniendo la basura debajo del petate, hay que limpiar, hay que purificar la vida publica y para eso hay que hablar con claridad, no engañar, no simular", expresó el presidente.

En el salón Tesorería de Palacio Nacional, el Mandatario federal preguntó a su vocero Jesús Ramírez: “No sé si tienes algo sobre 'El Rey del Cash' que sacaron de que me enojé porque hicieron la marcha nuestros adversarios y que entonces dijo 'El Rey del Cash', 'ya van a ver', una fabúla, pero están cuántas marchas hemos enfrentando, artículos, insultos, guerras sucias y vamos a seguir y yo repito, celebro que se esté dando este debate muy bueno para el país".

¿No hubo ardidez por esta marcha de la semana pasada?, se le preguntó.

“No, no, no. Yo les pudo decir que hasta lo celebro porque eso dije que hay una especie de striptease político, porque se acaba la simulación, yo fui de los primeros que hablé en este país que el PRI y el PAN eran lo mismo y habían millones engañados. No miento, millones de engañados, de que eran diferentes el PRI y el PAN, dije no `es el PRIAN´ desde Salinas”, contestó.

