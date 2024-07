Tras lamentar el nivel “vergonzoso” del debate en redes sociales entre el dirigente del PAN, Marko Cortés, y el expresidente Felipe Calderón, el senador panista Damián Zepeda advirtió que, si quiere sobrevivir, el partido debe reinventarse, acercarse a la gente, romper su alianza con el PRI y democratizar su vida interna.

En entrevista, el legislador por Sonora denunció que el PAN tiene dueño y está alejado de la ciudadanía. Señaló que es inaudito que con una derrota como la sufrida el pasado 2 de junio, la dirigencia del blanquiazul afirme que se va satisfecha con el deber cumplido, en lugar de ser autocrítica y a reconocer que Acción Nacional está en el peor momento de su historia.

“Que una candidata presidencial haya tenido 60% de los votos, en este caso Claudia Sheinbaum, no se veía desde hace 42 años en México. Te tienes que ir a Miguel de la Madrid para encontrarte una derrota o un triunfo tan abismal como este. (…) El peor resultado que hemos tenido en la historia reciente del país. Es que de veras no sé dónde están. Yo por eso lo que invito al PAN es que haga una reflexión. No estamos para celebrar. Estamos para reinventarnos o morir”, enfatizó.

Damián Zepeda recalcó que el PAN tiene que abrirse a la ciudadanía y que la gente elija a quién quiere que sea el próximo dirigente nacional del partido, para que cuente con respaldo popular.

El exdirigente panista aseguró que el PAN tiene dueño y controla el padrón de militantes.

“Eso no es democracia libre. Entonces, por eso hay que romper ese esquema. Por supuesto hay panistas libres, independientes, pero son una minoría. Hay un padrón controlado. Son 277 mil personas en el PAN porque no se permite ingresar libremente. Imagínense un partido con 277 mil integrantes que quiere representar a la mayoría de un país cuando el país tiene 130 millones de mexicanos. Es ridículo. Tienes 98 millones de electores y tú quieres tomar decisiones con 277 mil personas. Estás fuera de la realidad.

“Por eso no estás representando a los ciudadanos. El ciudadano dice, oye, pues es que me siento ajeno a ti. No me dejas entrar, no me dejas participar, no me dejas definir candidatos. ¿Por qué habría de apoyarte? Es que esa es la realidad del PAN. Si no la quieren entender, van directo a su funeral. No puedo ser más claro”, puntualizó.

