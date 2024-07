El diputado Gerardo Fernández Noroña aclaró que la virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum Pardo, no le ofreció cargo alguno en su próximo gabinete, sino que le encargó una tarea, que “sigue valorando”.

En conferencia de prensa, reiteró que no aspira a ningún cargo en el Senado de la República, donde será un simple legislador y tampoco busca incorporarse al gobierno que entrará en funciones el próximo 1 de octubre.

“Yo voy a ser un senador de a pie, ¿qué quiere decir ser un senador de a pie?, no aspiro a ninguna responsabilidad dentro del Senado de la República, a ninguna. Y a la coordinación ya dije que ya me chingaron, así fue, y no aspiro a ninguna. Ninguna es ninguna, nada, y eso me da mucha libertad porque tengo un plan en mente. Entonces me voy a recorrer el país, tengo pensado recorrer todos los municipios del país de aquí a que termine mi mandato como senador”, indicó.

Fernández Noroña reveló que cuando se reunió la semana pasada con la virtual presidenta electa, lo único que le pidió fue conocer el despacho presidencial, una vez que ella asuma el poder.

“Ahora que ya estés como presidenta de la República me invitas al despacho presidencial para conocerlo”, dijo.

-Sí, claro, nombre, pero a ver, ¿qué me quieres pedir?, le respondió Sheinbaum.

“Eso, quiero conocer el despacho presidencial”, insistió Noroña.

“Fue lo único que pedí, lo único que pedí fue conocer el despacho presidencial”, comentó a los reporteros.

