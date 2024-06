Gerardo Fernández Noroña, representante del PT ante el INE, desistió de pedir encabezar una coordinación o comisión al interior del Senado en la próxima legislatura. Sin embargo, cuestionó el "sectarismo" de Morena y lamentó que el presidente Andrés Manuel López Obrador haya respaldado esta postura.

En conferencia de prensa, aseguró que no romperá la unidad del movimiento, aunque hizo un llamado al movimiento a rectificar y respetar los acuerdos.

"Escuché, no sin sorpresa, que el líder de nuestro movimiento, el excepcional compañero presidente López Obrador, que se asumió a sí mismo como garante de la unidad de nuestro movimiento y del cumplimiento de los acuerdos en el proceso interno que determinó la candidatura presidencial de la 4T, se desdecía de su responsabilidad y de su palabra", apuntó.

"Es inconcebible que el compañero presidente sostenga que los acuerdos sobre las responsabilidades a asumir, dependiendo del lugar que se obtuviese en el proceso interno, eran solo para los compañeros de Morena. No se da cuenta o no quiere ver, que con ello descalifica a los partidos aliados y a su militancia y que pone por encima del Pueblo de México y de nuestro movimiento, a la militancia de Morena", sostuvo.

Señaló que es un despropósito y una incongruencia que un movimiento que se caracteriza por luchar por la igualdad de los derechos de todas las personas, pretenda plantear que hay militancias de primera y de segunda clase dentro del movimiento.

Sostuvo que en el acuerdo del proceso interno entre Morena, PT y Partido Verde no estaba, ni en "letras pequeñas", que sólo los militantes de Morena podían acceder a alguna posición por su lugar en la encuesta.

"¿O quiere decir que tenían la seguridad de que los compañeros de Morena quedarían en los primeros tres lugares? ¿Implica que nunca pensaron en la posibilidad de que la propuesta del Partido del Trabajo o del Partido Verde alcanzaran alguno de los tres primeros lugares en la contienda interna?", cuestionó.

Hizo un llamado a que los integrantes del movimiento se pronuncien y quede un precedente para que esta situación no vuelva a repetirse.

"No es la primera vez que se me cierran los caminos dentro del movimiento por pura mezquindad. Deseo y exijo que sea la última. Exijo con toda la fuerza de mi voz que no permitamos que este tipo de cosas se impongan al interior de nuestro movimiento, porque nos llevaría a un deterioro y nos alejaría de los objetivos de servir al Pueblo y a la patria con honor y con patriotismo. ¿Quién podría confiar en un movimiento si se sabe que a una de sus figuras más destacadas se le incumple, se le descalifica, se le vitupera, se le falta al respeto y se le pretende señalar de ambicioso vulgar por el solo hecho de pedir que se honren los acuerdos", dijo.

En tanto, dijo que este jueves se reunirá con la presidenta electa, Claudia Sheinbaum, en su casa de transición.

Fernández Noroña pide encuesta para coordinar el Senado

En días pasados el senador electo por Morena planteó realizar una encuesta para designar al coordinador de la Cámara Alta

"Soy Senador, quiero coordinar, yo no estoy pidiendo un lugar en el gabinete, está perfilado Adán Agusto a la Cámara de Senadores, Monreal para la Cámara de Diputados, pero yo estoy alzando la mano y diciendo que se haga una encuesta", aseguró durante una video plática.

Sheinbaum dice que "no tiene por qué plantearse una discusión por cargos"

"No tiene por qué plantearse una discusión por cargos", aseguró Claudia Sheinbaum, virtual presidenta electa, ante los señalamientos de Gerardo Fernández Noroña, senador electo por Morena, de que se haga una encuesta para definir la coordinación de la Cámara Alta.

"Gerardo es un compañero que valoramos mucho en el movimiento. Y lo dije el otro día, él entró a la encuesta propuesto por el PT, igual que Manuel Velasco entró propuesto por el Partido Verde", destacó en conferencia de prensa.





















maot