Luego que ayer el secretario de Estado de EU, Antoy Blinken, afirmó que si el gobierno mexicano avanza en expropiar los terrenos y la terminal marítima de Calica de la estadounidense Vulcan Materials, en Quintana Roo, esto no sería un buen mensaje a la inversión, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que no es una expropiación sino una clausura por el daño al medio ambiente.

Manifestó que su gobierno no quiere traer inversión a cualquier precio y dañando el medio ambiente, por lo que sugirió al gobierno de la Unión Americana “mejor no vengan o que se vayan a otra parte”.

El jefe del Ejecutivo federal señaló que esta clausura continuará porque su gobierno no puede quedarse con “los brazos cruzados” cuando se está violando la ley mexicana y se está destruyendo el territorio.

“Fue el señor Blinken al Congreso y los congresistas que apoyan a Vulcan en este ecocidio le dijeron que cómo iba a permitir que expropiáramos nosotros la propiedad de una empresa estadounidense. Yo creo que el secretario de Estado no sabía bien de qué se trataba porque lo único que alcanzó a decir que esas actitudes o esas acciones supuestas de parte nuestra afectaban la inversión cuando no; que no era una buena forma de atraer inversión.

“Claro que no, nosotros no queremos traer inversión a cualquier precio, mucho menos que venga la inversión a destruir nuestro territorio, no. Mejor que no vengan o que se vayan a otra parte”, dijo.

En conferencia de prensa, el Mandatario federal señaló que su gobierno le propuso a la empresa estadounidense comprarle los terrenos que explotaba y convertirla en Área Natural Protegida, pero que no quisieron.

“No estamos expropiando, es una clausura porque no podemos quedarnos con los brazos cruzado cuando se está violando la ley de nuestro país y se está destruyendo nuestro territorio.

“Va a continuar la clausura. Mientras esté yo de Presidente no vamos a permitir que sigan destruyendo el territorio”, dijo.

