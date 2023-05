El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que en el juicio con Vulcan Materials se invitó a los integrantes del panel internacional a que visiten la zona de Playa del Carmen, Quintana Roo, y vean la devastación al medioambiente causada por la empresa estadounidense.

“Hay un panel, un tribual internacional que está decidiendo, hemos invitado a los integrantes de este tribunal, a que visiten la zona, que vean la devastación causada por esta empresa estadounidense, aquí se llama Calica, pero es una empresa constructora estadounidense Vulcan, muy poderosa, tienen hasta legisladores que los defienden”.

En conferencia de prensa, el presidente López Obrador dijo que la empresa no ha querido llegar a ningún arreglo y son “muy prepotentes”.

“Se les planteo a que se les diera permiso para usar esos terrenos en hotelería, en un centro turístico ecológico”, pero no hay acuerdo.

Arremetió que, en la época de la corrupción neoliberal, cuando Julia Carabias era titular de medio ambiente y dio los permisos, nunca los ecologistas como Greenpeace y el Tribunal de los Derechos de la Naturaleza dijeron nada porque que estaban dormidos, en sueño, cuando todo esto pasaba.

“Es ahora con el tren Maya cuando llovieron los amparos, cuando hemos cuidado la naturaleza como nunca se había hecho… pero están aferrados a que quieren seguir usando esto como banco de material para llevarse la grava para construir carreteras en Estados Unidos, estamos hablando de como destruir el paraíso. El pleito es para seguir explotando”.

Acusó que hay mucha corrupción con estos “ambientalistas”, porque no se tiene ningún problema si se les da dinero: “denuncian, denuncian, denuncian se manifiestan y luego hay el arreglo, y es dinero, como nosotros no damos dinero ahí van a seguir, pero nosotros también estamos acostumbrados a no doblarnos, a no dejarnos chantajear”.

El presidente López Obrador dijo que pondrán orden en esa zona de Quintana Roo porque muchos están esperando que termine su gobierno y cuentan los días, pero están equivocados porque la transformación va a continuar, “yo ya me retiro, pero este es un proceso”.



