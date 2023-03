"No es una embestida", veto de AMLO a nombramientos del INAI: Ignacio Mier

El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier Velazco, aseguró que el veto del Presidente Andrés Manuel López Obrador al nombramiento de los nuevos comisionados del INAI, no es una embestida.

En conferencia de prensa, sostuvo además que "es lo que sucede cuando caes en la tentación del acuerdo forzado".

"Con relación a que hay una embestida, yo creo que no. Yo creo que parte de la, uno de los componentes de la Cuarta Transformación es que haya claridad, que se fijen posturas de manera clara y que se respete la ley. Las razones que motivan la impugnación derivan de que al parecer no participaron los mejor evaluados, sino los que encontraban respaldo. Y yo creo que eso es lo que daña", señaló.

El líder guinda sostuvo que durante 30 años con las cuatas y los cuates es como se fueron construyendo los organismos constitucionalmente autónomos.

"Cuando rompes ese modelo, ese esquema, no es algo sencillo, es traumático para quienes han sustentado toda su práctica política en esa digamos, ligereza ideológica de no defender principios que son los que animaron la creación del instituto. Entonces se rompe si no hay un proceso claro, se rompe el origen, el principio que nutre al propio instituto de transparencia, la ausencia de transparencia", declaró.

Ignacio Mier indicó que un instituto responsable de la transparencia que no tiene transparencia en la definición de sus integrantes, no funciona.



"Entonces no es una embestida, simplemente es no perder de vista nunca el origen por el cual se crearon los organismos constitucionalmente autónomos", concluyó.

rmlgv