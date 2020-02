No crear sicosis, piden AMLO y Sheinbaum

Ante los primeros casos de coronavirus confirmados en el país, uno de ellos en la Ciudad de México, el presidente Andrés Manuel López Obrador y la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, hicieron un llamado a la tranquilidad y garantizaron infraestructura médica suficiente para enfrentar cualquier contingencia.

Por la mañana, el Ejecutivo federal dijo que, según los diagnósticos técnicos médicos, no se trata de una situación terrible o fatal, ni siquiera es equivalente a la influenza.

“Serenos, tranquilos, tenemos capacidad para enfrentar esta situación”, dijo el Mandatario en su conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, donde estuvo acompañado por el titular de la Ssa, Jorge Alcocer, y el subsecretario Hugo López-Gatell.

“Vamos a estar constantemente informando como lo hemos venido haciendo. Diario se va a estar informando para evitar que haya amarillismo, que no haya exageraciones para crear una sicosis colectiva, de miedo, de temor, porque hay quienes no actúan con ética y vuelan [los datos], quienes no informan con objetividad”, expuso.

El Presidente reiteró que están preparados para enfrentar esta enfermedad, porque se tiene a los médicos, especialistas, hospitales y capacidad de hacerle frente.

López Obrador aseguró durante sus giras de trabajo que no dejará de tener contacto con simpatizantes, quienes acostumbran saludarlo de mano, dar beso o abrazarlo.

El Titular del Ejecutivo recordó que en 2009, con la crisis de la influenza, fue criticado porque llevó acabo un acto público en su natal Tabasco, siendo opositor.

En tanto, la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, llamó a los capitalinos a no generar sicósis y a no realizar compras de pánico de gel antibacterial y cubrebocas, pues la medida principal son las de sanidad, que evitan el contagio.

La mandataria local destacó que hasta el momento no se pondrán cercos sanitarios ni se suspenderán servicios, aunque sí hay medidas epidemiológicas en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México; sin embargo, destacó que están preparados a nivel local y en coordinación con la Federación desde el 30 de enero para cualquier contingencia.

“Por el momento son casos de personas que estuvieron en el extranjero y llegaron a México ya con el primer caso que se ha detectado. Y lo que se hace es aislar a esta persona; si después hubiera más contagios hay que tomar otras medidas, son diferentes fases que se van a ir informando. Estamos en coordinación permanente con el Gobierno, con la comunidad científica internacional, con la OMS, y por el momento no hay más que mantener la calma y estar informados”, comentó.