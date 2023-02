Ningún coordinador es más grande que su bancada, advierte "Alito" tras diferendo con Osorio

Luego de que el coordinador del PRI en el Senado, Miguel Ángel Osorio, dio por terminada de manera abrupta la plenaria de esa bancada, por la llegada del presidente del partido, Alejandro “Alito” Moreno Cárdenas, el líder del tricolor advirtió que “ningún coordinador es más grande que el grupo parlamentario”.

Moreno Cárdenas informó que su participación en el cónclave priísta obedeció a la invitación de “la mayoría de los integrantes de la bancada”.

Sobre la salida del exsecretario de Gobernación del encuentro, el líder del PRI advirtió en entrevista que “ojalá el coordinador Osorio Chong tuviera el valor de enfrentarse a Morena, como lo estamos haciendo nosotros, y no con los priistas que estamos luchando por México, ni levantándose de las mesas”.

Precisó además que “la mayoría de los senadores me invitaron y, como Presidente del partido, no me voy a negar”. En este sentido, agradeció a los senadores Manuel Añorve, vicecoordinador parlamentario; Beatriz Paredes, Carlos Aceves del Olmo, Sylvana Beltrones, Mario Zamora, Claudia Anaya, Ángel García y Jorge Carlos Ramírez Marín, por sus esfuerzos para concretar una agenda legislativa sólida, consolidada, para seguir construyendo en favor de México durante el periodo ordinario de sesiones del Congreso, que se inicia este miércoles.

Recordó que la fuerza y la fortaleza de la sociedad mexicana salió a las calles y, ahora, “vamos a defender la democracia. Vamos a participar en el proceso electoral, porque hoy la gente quiere resultados”.

Alejandro Moreno aseguró que la coalición “Va por México” ha construido una alternativa, pues en 2021 “detuvimos que Morena y sus aliados no tuvieran la mayoría calificada en la Cámara de Diputados. Si no, estuvieran modificando la Constitución, y eso los detuvo”, dijo.

Expuso que los legisladores del PRI, desde el Congreso de la Unión, trabajaran juntos, para generar certeza y confianza al pueblo de México todos los días.

rcr