La senadora Xóchitl Gálvez Ruiz negó que haya plagiado partes del informe de trabajo que presentó para titularse en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), por lo que pidió que no la comparen con la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Yasmín Esquivel.

En entrevista en sus oficinas del Senado de la República, la virtual candidata presidencial del Frente Amplio por México (FAM) explicó que obtuvo su título en la modalidad de “Experiencia Profesional”, mismo que dijo, se logra presentando casos prácticos que acrediten que se tiene experiencia en la ingeniería.

Sostuvo que lo que ella presentó “fue un informe donde se toman algunos párrafos por ejemplo del Programa de Cambio Climático de gobierno, (pero) es obvio que estoy refiriéndome al Programa de Cambio Climático, y algunas referencias técnicas de equipos muy específicas; hay un párrafo por ahí que seguramente tomé en el contexto de edificios inteligentes, pero son siete párrafos de 77 páginas donde lo importante es la experiencia profesional”, señaló.

Dijo que en el caso del trabajo que presentó para obtener su título, en los párrafos que tomó “no hay autores”, porque “son manuales técnicos de los equipos que están instalados”.

Xóchitl Gálvez aclaró que lo que presentó fueron tres casos que vivió en su actividad profesional como ingeniera, “que fue lo que me valió el título, y lo que están sacando es mi informe, pero no es una tesis. El esquema en el que yo me titulé no es una tesis, es un trabajo profesional donde informó sobre esos tres casos”.

La panista pidió que no la comparen con el caso de la ministra Yasmín Esquivel, porque dijo, “son dos cosas distintas”.

“Ya no saben qué inventar. Que bueno que me están buscando por debajo de la cobija. Realmente los edificios están construidos, ojalá este gobierno me aprendiera y me copiara cómo hacer bien las cosas”, puntualizó.

Dijo estar consiente de que la van a seguir atacando por todo lo que haya hecho o todo lo que diga o haga. “Que bueno, que le sigan, faltan 257 días y seguramente todos los días van a sacar algo”, afirmó con sarcasmo.

Desmiente revés judicial ante acusación de Víctor Hugo Romo

Por otra parte, Gálvez Ruiz desmintió la supuesta resolución de un juez que le habría negado la suspensión definitiva en el juicio de amparo con el que buscaba evitar que el exjefe delegacional en Miguel Hidalgo, Víctor Hugo Romo, actual asesor B en la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México, hiciera señalamientos en su contra sin antes haberla denunciado.

La senadora panista aseguró que Romo miente, pues “lo que él hizo fue renunciar como funcionario para poder hablar de mi, o sea, renunció a su trabajo para poderme atacar”.

Explicó que el morenista era empleado del gobierno y en esa calidad “usaba recursos públicos del gobierno y equipo del gobierno para estarme atacando, entonces que lo siga haciendo todos los días. No me merece ningún comentario Víctor Hugo Romo”.

