La senadora Xóchitl Gálvez desestimó la denuncia penal que interpuso en su contra el morenista Víctor Hugo Romo por presunto enriquecimiento lícito, tráfico de influencias, corrupción y conflicto de intereses, al considerar que se trata de politiquería y conveniencia política.

En entrevista, la aspirante presidencial del Frente Amplio por México señaló que no hizo nada indebido durante su gestión al frente de la alcaldía Miguel Hidalgo, y prueba de ello es que el propio Romo, cuando encabezó la administración buscó y no encontró ninguna irregularidad, al igual que la Contraloría.

“Yo creo que Víctor Hugo Romo se está subiendo a un tema por conveniencia. Nunca me denunció siendo alcalde. (…) Yo les digo: no hay una sola manifestación de obra otorgada de manera indebida durante mi administración, tan es así que Víctor Hugo Romo volteó de cabeza mi administración y no encontró nada”, subrayó.

La legisladora panista afirmó que Víctor Hugo Romo la denuncia para llamar la atención, “pero ahora sí que me pongo a disposición de la autoridad, que le busquen por donde quieran, no hay nada indebido. (Me denuncia) cinco años después por conveniencia política, ¿por qué no lo había hecho antes?”, cuestionó.

Insistió en que no hay un solo expediente otorgado de manera indebida y recordó que ella como jefa delegacional no daba permisos, sino que registraba manifestaciones de obra, pues quien otorga los usos de suelo y da los estudios de impacto ambiental es el gobierno de la Ciudad de México.

Recordó que las antiguas delegaciones lo único que hacían era inscribir y otorgar la manifestación de obra. “Si hubiera habido algo indebido me lo hubiera podido observar la Contraloría, están todos los expedientes completos”.

Xóchitl Gálvez consideró que es mera politiquería, porque “seguramente hoy lo mandaron a denunciarme para tratar de manchar mi nombre por ser empresaria, por ser una mujer que trabaja”.

“Él sí tiene que dar cuentas de Minería 88, donde en lugar de 14 departamentos se hicieron 33, donde él y su director jurídico y de gobierno tenían un departamento, un penthouse; Gutenberg 126, donde permitió en lugar de cuatro departamentos 15; Monte Camerún 50, donde en lugar de tres niveles se permitieron nueve, todo bajo la administración de Romo.

“Todo lo denuncié, por el Mercado Escadón, lo denuncié por El Mexicanito, lo denuncié por el edificio delegacional, o sea él sí es un bandido, de hecho le decían “Romo Ratota”, imagínate”, recordó.

