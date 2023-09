¿Quién tomará el lugar de Xóchitl Gálvez en el Senado?

Muchos están a la espera de qué va a pasar en la contienda presidencial entre Claudia Sheinbaum y Xóchitl Gálvez, pero nos dicen que mientras inician formalmente las campañas hay un detalle que aún no definen en el Frente Amplio por México: quién ocupará el escaño de doña Xóchitl en el Senado. Nos recuerdan que es muy probable que en noviembre la senadora, integrante de la bancada del PAN, solicite licencia para ir de lleno a la precandidatura presidencial, pero hasta ahora nadie sabe quién llegará a su escaño. Este espacio legislativo ¿se quedará en el PAN?, ¿se va al PRI? o ¿robustecerá al PRD? Nos cuentan que su suplente es la expanista Laura Ballesteros, que llegó siglada por el PRD de Querétaro, pero ella acaba de terminar su encargo como responsable de Movilidad en el municipio emecista de Monterrey, Nuevo León. La incógnita es si la exdiputada de Acción Nacional se va a integrar a la bancada panista o irá a MC o se acercará al PRI o al PRD. Nadie sabe para quién trabaja, nos dicen.

Ebrard no estará en la boleta, pero será Presidente

Quien al parecer no cumplirá con la promesa que ha venido haciendo de que sí o sí estará en la boleta presidencial, es el excanciller y excorcholata Marcelo Ebrard. Don Marcelo ve cómo se le cierran las opciones, como la de Movimiento Ciudadano, y sigue sin tomar una decisión, sobre si rompe o no con Morena, partido en el que él mismo había dicho que no tenía cabida. Los días pasan sin que la Comisión de Honestidad y Justicia de Morena siquiera haya resuelto si admite o no su queja al proceso interno que perdió frente a Claudia Sheinbaum. Pero por lo pronto, Ebrard creó su propia organización civil, “El Camino de México”, de la que, sin problema alguno, puede ser el Presidente.

Del INE, al gobierno de Delfina Gómez

Nos hacen ver que el Instituto Nacional Electoral (INE) tiene otra área acéfala: se trata del Órgano Interno de Control, cuyo titular George Zamora dejó el cargo para unirse al gobierno de Delfina Gómez en el Estado de México. El hoy excontralor del INE será el encargado de los asuntos jurídicos de la administración de la gobernadora morenista en el Estado de México. Don George, nos dicen, era considerado en el INE un opositor a la presidencia del exconsejero Lorenzo Córdova. Ahora queda en manos de la Cámara de Diputados, con mayoría de Morena y aliados, nombrar al nuevo titular del Órgano Interno de Control, lo que indica que su nombramiento no encontrará obstáculos.

Presentarán presupuesto alternativo en materia de salud

Este miércoles diversas organizaciones sociales, que aseguran estar cansadas de la falta de atención médica y de medicamentos, acudirán a la Cámara de Diputados a presentar un presupuesto alternativo que busca mitigar todos los faltantes. Nos cuentan que buscan hacerle frente al recorte considerable para la atención médica oportuna que se presentó en el documento presidencial, el creciente desabasto de medicamentos y la falta de mantenimiento en la infraestructura de los hospitales. Hasta ahora, ninguna fuerza política opositora ha expresado la posibilidad de hacer suyas algunas de estas propuestas de las organizaciones, no se sabe si por falta de interés, o simplemente porque saben que los números no les dan ni para moverle una coma al presupuesto enviado por el Ejecutivo.