Niega titular de Segob división con coordinador

El secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, rechazó que haya división o desaire con el coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, por no haber asistido a la plenaria de la bancada en la Cámara Alta.

“No [fue desaire], yo en mi caso he sido convocado y he asistido. No pude asistir porque tenía un compromiso familiar fuera de la ciudad”.

En breve entrevista a su arribo a Palacio Nacional, se le cuestionó si no hay una división con el senador Ricardo Monreal.

“No, por supuesto que no hay división”, aseguró.

“No asistió tampoco la secretaria de Seguridad”, se le insistió.

“No sé yo, la verdad es que llegué hoy en la mañana, muy temprano, y ya no supe quiénes asistieron”.

“¿Está de acuerdo con los planteamientos de Monreal sobre el proceso en el interior de Morena?”, se le preguntó.

“No, no he escuchado los planteamientos”, dijo.

“¿Ni lo ve ni lo escucha?”, se le preguntó.

“No, tiene como un mes, mes y medio que nos saludamos, y no hemos tenido oportunidad de platicar”.

La plenaria de Morena en el Senado, que se esperaba fuera una pasarela de corcholatas presidenciales, terminó en las cancelaciones de cuatro secretarios de Estado.

A la ausencia anunciada desde el pasado lunes del secretario de Gobernación, Adán Augusto López, se sumaron ayer las de Luis Cresencio Sandoval, de la Sedena; Rosa Icela Rodríguez, de la SSPC; Rafael Ojeda, de Semar, y hasta del titular de la Guardia Nacional, Luis Rodríguez Bucio.

Esto generó reclamos de senadores al Poder Ejecutivo por el desaire a su encuentro, además de acusaciones contra el senador Ricardo Monreal Ávila por el distanciamiento con el presidente Andrés Manuel López Obrador.