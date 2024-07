La senadora Nancy de la Sierra Aramburo anunció que en los próximos días presentará su renuncia al grupo parlamentario del PRI, ante la inminente reelección de Alejandro Moreno Cárdenas como presidente de ese partido.

En entrevista, la legisladora poblana remarcó que no cree en la reelección y tampoco en la dictadura, “ni en un país ni en un partido, y por eso muy pronto estaré anunciando mi retiro de la banca del PRI”.

Sostuvo que aunque no milita en las filas del PRI, por congruencia no puede estar dentro de una fracción parlamentaria de un partido en el que su dirigencia pretende reelegirse.

Lee también "Defender al Poder Judicial es defender a México y a la democracia": Alejandro Moreno

“Yo creo que cada uno es responsable de sus hechos y de sus dichos. Y yo, si algo me ha caracterizado a lo largo de estos seis años, es la congruencia y el caminar recto y buscar el beneficio de las y los mexicanos, no el beneficio de uno o varios dentro de una cúpula política”, sentenció.

Nancy de la Sierra recordó que después de haber llegado al Senado en 2018 por el PRI, se incorporó a la bancada del Partido del Trabajo, pero en 2021 decidió formar parte del Grupo Plural de senadores sin partido.

La agenda más importante es la del presente.



México enfrenta diversos problemas que deben ser prioridad en la actual Legislatura.



Hoy, aquí y ahora hagamos lo que nos toca, pues el mañana estará en manos de la futura legislatura.#Senado #México #HoyEsAhora pic.twitter.com/wCdF8KEqMn — Nancy de la Sierra Arámburo (@nancydelasa) June 19, 2024

El año pasado, ante la coyuntura electoral, decidió regresar al grupo parlamentario del PRI “para apoyar a Xóchitl (Gálvez) desde un partido político”.

Lee también Tras 30 años en el PRI, renuncia secretario general de la Confederación de Trabajadores

“Después de dos años de estar trabajando intensamente, pensé que estar en el PRI, regresar a mi casa, significaría poder cambiar o incidir de alguna forma en la manera de ser política. Y desafortunadamente no se logra, y con las decisiones de nuestro presidente nacional, será muy difícil poder continuar en el PRI”, subrayó.

“Afortunadamente no soy militante, pertenezco a la bancada, y lo lamento por mis compañeros, porque me duele mucho no poder continuar, porque sería validar lo que en los próximos días veremos en el Partido Revolucionario Institucional, en el que seguramente muchos no estamos de acuerdo”, enfatizó.

Con esta baja, la bancada tricolor en el Senado de la República se reducirá a 13 integrantes.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

desa/rmlgv