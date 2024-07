Exdirigentes del PRI pidieron al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) que se resuelva este jueves la impugnación presentada contra la convocatoria para renovar la dirigencia del partido, en la que se perfila la reelección de Alejandro “Alito” Moreno.

Los expresidentes del PRI, Enrique Ochoa Reza y Dulce María Sauri Riancho, acudieron a una audiencia con la magistrada presidenta del TEPJF, Mónica Soto, en la que le solicitaron que se resuelva a la brevedad y de ser posible, este jueves.

Expresaron su respaldo al proyecto del magistrado Reyes Rodríguez Mondragón, que señala que la Comisión de Justicia del PRI tiene que resolver antes del 22 de julio, o de lo contrario, el caso será asumido por el TEPJF.

En tanto, Dulce María Sauri anunció que junto con Pedro Joaquín Codwell interpusieron un incidente de incumplimiento contra la sentencia del Tribunal Electoral, por la que avaló ampliar un año más la dirigencia de "Alito" Moreno.

“Soy ferviente creyente del principio de no reelección, sino que justamente esta lucha que hemos iniciado los expresidentes del Comité Nacional es para que se mantenga en sus términos con el candado gradotote a la reelección”, apuntó.

Sauri subrayó que debe aplicarse la alternancia en la dirigencia del PRI para que una mujer asuma el cargo, por lo que incluyeron estos argumentos en su juicio.

“Veo mujer, no veo nombres. Me parece que hay muchas y muy distinguidas militantes del PRI que podrían participar exitosamente, pero es necesario que se respete la paridad y se dé entrada a la alternancia en el PRI. No se vale ser candil de la calle y oscuridad en nuestra casa”, sostuvo.

Sobre el recurso madre contra las modificaciones a los estatutos, Ochoa Reza señaló que hay una prohibición expresa en la ley y los estatutos del PRI que establece que no se puede renovar la dirigencia en un proceso electoral, el cual concluye hasta la calificación de la elección presidencial.

Sin embargo, aclaró que sobre este juicio aún no hay proyecto, aunque han expuesto sus argumentos ante tres magistraturas.

