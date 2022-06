Muñoz Ledo: “México tiene un narcogobierno”; ve contubernio AMLO-delincuencia

El expresidente de la Cámara de Diputados y militante de Morena Porfirio Muñoz Ledo aseguró que México tiene un “narcogobierno” y advirtió al presidente Andrés Manuel López Obrador que su “contubernio con el narco” no es heredable, porque el crimen organizado ya no lo va a necesitar, ya que siempre y en todas las plazas los criminales se entienden “con el que va a llegar”.

Durante su participación en la reunión plenaria de la Comisión Permanente de Partidos Políticos de América Latina y el Caribe (Copppal), el político y diplomático advirtió que a López Obrador se le está acabando la pista, porque su mandato está por terminar en menos de dos años y medio.

“Debe entender Andrés Manuel López Obrador que su contubernio o alianza con el narco no es heredable, no es heredable, porque éstos [los narcos], como lo han hecho siempre, en todas partes, en todas plazas políticas, se entienden con el que va a llegar, ya no va a necesitar el narco del Presidente. Ese es el tema, un tema moral, un tema de análisis político. Él se va a olvidar, va a prescindir del Presidente y habrá el peligro de que exija más a los nuevos actores”, advirtió.

Insistió en que al Mandatario “la pista ya se le está acabando, él piensa que puede heredar al siguiente gobierno su asociación con los delincuentes y que eso le otorga mayor poder, porque además de tener autoridad y recursos del gobierno federal, éstos se suman a los del narcotráfico, porque no hay nada que se le pueda oponer, a esto llamamos en México El Maximato”, sostuvo.

El experimentado político aseguró que “desde hace dos o tres años” México dejó la transición democrática y está iniciando una “reversión autoritaria” con “un nuevo rey de la selva”: el crimen organizado.

“Ha aparecido un nuevo ‘rey de la selva’, que es el narco, porque potencia en dimensiones nunca soñadas, nunca imaginadas el uso del dinero en los procesos políticos”, advirtió.

Afirmó que a México le ha explotado “una bomba en el jardín” con la aparición del narco en los procesos político-electorales: “¿En qué ha cambiado radical y peligrosamente el tema de la legalidad de los procesos electorales a partir del contubernio entre el gobierno de México y el narcotráfico?”, se preguntó, para responder que es un fenómeno que atenta contra la democracia y debe ser denunciado.

“Es una diferencia —se los puedo dar en cifras— abismal, en todas las formas, en financiamiento a las campañas políticas, el partido autoritario, el partido de Estado son una nada respecto a lo que significa hoy la colusión, yo le llamo narco-Estados, yo les llamo narcogobierno, que es algo que debe ser denunciado”.

Al ofrecer una ponencia en la mesa denominada Contra la judicialización de la política, fortalezcamos las instituciones de la democracia, ante representantes de partidos políticos de 29 países miembros de la Copppal, dijo que ha aparecido el narco como un nuevo actor que no existía y que viene a revolucionar.

Recordó que, a nivel internacional, el crimen organizado participó durante las últimas décadas “en terrorismo, en caídas de gobiernos, en lo que se quiera, hasta en Ucrania está ahora, con Al Qaeda, en Irak, es la participación del narcotráfico en guerras internas o de ocupación”.

Señaló que todos los países han buscado de alguna manera reducir la influencia del dinero en los procesos electorales, pero el narco, insistió, irrumpe ahora como el nuevo “rey de la selva”.

Por ello, Muñoz Ledo llamó a todos los actores políticos a realizar un nuevo “pacto de poder”; de lo contrario, no habrá salida para 2024.

Advirtió que México debe reflexionar en una nueva constitucionalidad y en un nuevo pacto social. “En 2024 va a ser un enfrentamiento muy serio, por esas transferencias de lealtades y de asociaciones, y por un nuevo juzgamiento de la ciudadanía”.

De muy buen humor, Muñoz Ledo, quien anticipó que diría cosas “muy fuertes”, participó como invitado especial en la plenaria de la Copppal.