“¡Muera el racismo de Chumel, muera el clasismo de Lilly Téllez!”, dice senadora de Morena

Tras el Grito de Independencia que dio el presidente Andrés Manuel López Obrador, la senadora Bertha Caraveo, de Morena, replicó en redes sociales “muera el clasismo” y “muera el racismo”, pero en contra de la senadora panista Lilly Téllez y del comunicador Chumel Torres.

“¡¡MUERA LA CORRUPCIÓN DE CÉSAR DUARTE!

¡MUERA EL RACISMO DE CHUMEL “T”!

¡MUERA EL CLASISMO DE Lilly Téllez!

¡VIVA ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR!

¡VIVA LA CUARTA TRANSFORMACIÓN!

¡VIVA MÉXICO!

¡VIVA MÉXICO!

¡VIVA MÉXICO!”, escribió la senadora de Chihuahua.

En su mensaje en redes sociales, Caraveo se refirió al comediante como “Chumel T”, a quien denunció por violencia política de género en su contra.

“ChumelTorres, completo. Si va a amenazar a un ciudadano, por lo menos hágalo bien, senadora”, le respondió el comunicador a la legisladora morenista.

El pleito entre Chumel Torres y Bertha Caraveo

El pasado 15 de febrero, la senadora de Morena subió a tribuna del Senado para expresar su apoyo a José Ramón López Beltrán, hijo mayor del presidente Andrés Manuel López Obrador, y a su familia, tras los reportajes publicados por los lujos y la “casa gris” en la que vivía en Houston, Texas.

Caraveo acusó de censura a las senadoras del PAN, a quienes calificó de “majaderas, groseras, cirqueras e irrespetuosas”, específicamente a Kenia López Rabadán, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, por haber violentado su derecho fundamental a la libre expresión.

En su discurso, la legisladora chihuahuense cuestionó a los senadores de oposición: ¿Para cuándo harán un ‘todos somos Anaya’, que tiene una orden de aprehensión? ¿Para cuándo harán un ‘todos somos Lozoyas’, que se encuentra preso por sobornos coludidos con su partido? ¿Para cuándo harán un ‘todos somos César Duarte’, encarcelado en Estados Unidos por desfalcar a Chihuahua?”.

En febrero pasado, la presidenta de la Comisión de Asuntos Fronterizos y Migratorios acusó que la oposición “desesperada” no se pronunció en el asesinato de la periodista Miroslava Breach, del periodista Javier Valdez, ni cuando “Calderón convirtió a este país en un cementerio”.

Al señalar “montajes” como el de Frida Sofía y Florence Cassez, la senadora Caraveo expresó su apoyo a José Ramón López Beltrán.

“Y desde aquí le mando todo mi apoyo y solidaridad a José Ramón López Beltrán y su familia. Y también se los digo, fue, es y será un honor estar siempre con Obrador. ¡Es un honor, estar con Obrador, es un honor, estar con Obrador!”, expresó entre aplausos y porras de sus compañeros de bancada.

Tras las expresiones de la senadora, Chumel Torres exhibió el 17 de febrero las declaraciones que la legisladora de Morena dio en tribuna de la Cámara Alta.

“Esta estúpida, ah le dije estúpida, quise decir tarada, es Bertha Caraveo, senadora de Morena de Chihuahua. ¡Me lleva la ver…! Señora, tantito más arrastrada y babosa y le crece caparazón mija, eh.

“Poquito más lambiscona y se le escalda la lengua con el presidente, se supone que es de Chihuahua mamacita. Yo soy de Chihuahua y tus pen… no me representan. Usted no ama a México, ama a López Obrador.

“¿Le puedo decir que se vaya a la ver… o es muy fuerte? ¡Váyase a la ver..!”, expresó José Manuel Torres Morales.

“Me van a arrestar, tan cabr…”, agregó.

Después de que la senadora Bertha Alicia Caraveo confirmó que la Fiscalía General de la República (FGR) abrió una carpeta de investigación en contra de Chumel Torres por violencia política de género en su contra, el comediante y conductor de El Pulso de la República dijo que no estaba triste ni preocupado.

“El pulso no soy yo compas, el Pulso somos yo y mis compas y entre todos hacemos estos que amamos y nos da de comer y de beber. El Pulso no tiene una sola cabeza, no soy yo, este Pulso es una hidra y si le cortas la cabeza le crecen siete más ¡hijos de su pin… madre!

“Y de verdad no estoy ni triste ni preocupado porque soy de Chihuahua, soy del desierto, allá sacamos esperanza hasta debajo de las piedras; caminamos kilómetros para que nuestras vacas pasten; trabajamos todo el pu... día bajo el sol más cabrón del país.

“Pero saben qué también hay en Chihuahua, tarahumaras; y esos cab… vuelan y yo soy de allá y por mi sangre, les prometo que yo sé volar. ¡Déjense venir, y todavía le queda mucho pin... norte a estas venas!”, declaró Chumel Torres en un video publicado en redes sociales.



