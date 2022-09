Morena y activistas impulsan iniciativa "Brazos Vacios" para mujeres que enfrenten pérdidas en el embarazo

Senadores de Morena y Unión de Colectivas de Madres Protectoras, “Caminemos Juntas” anunciaron que presentarán una iniciativa denominada “Brazos Vacíos”, para salvaguardar el derecho humano a la salud de las mujeres que, en algún momento de su vida, tengan que enfrentar la muerte fetal o perinatal de un hijo.

La propuesta busca reformar la Ley General de Salud, la Ley Federal del Trabajo y la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, para apoyar a las mujeres que atraviesan por una situación de esta índole.

De acuerdo con información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en 2020 se registraron 22 mil 637 defunciones fetales, lo que significa que este es un problema de salud, por ser un fenómeno frecuente.

Afrontamiento y duelo

En rueda de prensa los senadores Napoleón Gómez Urrutia y José Narro expusieron que es fundamental brindar una atención diferenciada, multidisciplinaria e integral, en el proceso de afrontamiento y duelo sobre la muerte fetal y perinatal, pues atravesar por esta experiencia genera un impacto psicológico muy fuerte y duradero para las mujeres y sus núcleos cercanos.

Argumentaron que quienes atraviesan por una situación de este tipo, pueden presentar depresión, temor y angustia, apuntó el senador durante una conferencia de prensa.

Narro Céspedes advirtió que la legislación actual no contempla la protección a la mujer por un hecho de este tipo, así como tampoco su tratamiento y protocolos de atención y actuación, por tanto, no se les conceden los días necesarios para tratar el tema del duelo. Por ello, indicó, es necesario impulsar un enfoque multidisciplinario, para evaluar no solo las causas de la muerte fetal y perinatal, sino también la exposición al estrés y trastornos psicológicos que enfrentan las mujeres y su familia.

Precisó que la iniciativa contempla protocolos de atención integral y humanizada del duelo, para garantizar que las mujeres reciban una tención profesional y humanizada, con el acompañamiento clínico y psicoemocional que les ayude a enfrentar su duelo.

Proponen descanso laboral

También establece que las autoridades sanitarias capaciten al personal profesional, auxiliar y técnico, para abordar este tema con sentido ético, afectuoso y humanitario, argumentó.

De igual forma, señaló, propone un descanso laboral, debido a que las mujeres se encuentran en un estado de salud físico, psicológico y biológico que no les permiten tener condiciones para sobreponerse de manera inmediata.

“Queremos reafirmar la convicción de tutelar los derechos humanos y garantizar los derechos de las mujeres, para crear un piso parejo para ellas”, puntualizó el legislador.



