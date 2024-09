La bancada de Morena y sus aliados del PT y PVEM aprovecharon el inicio de la 66 Legislatura para darle fast track a la aprobación de la reforma judicial, e iniciar el proceso correspondiente para ello.

Tras la instalación de la Legislatura, la presidenta de la Mesa Directiva, Ifigenia Martínez, llamó a una segunda sesión para darle declaratoria de publicidad a dicha reforma, lo cual fue acordado previamente al interior de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) con voto ponderado de Morena y aliados.

Previamente la secretaria de gobernación, Luisa María Alcalde, entregó el 6o. Informe de Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, a quien llamó el mejor Presidente que ha tenido este país.

“En este documento que entregamos está la esencia del humanismo mexicano, de la más justa distribución del ingreso y la riqueza…los que antes no pagaban impuestos hoy pagan, y esos recursos se destinan a los que menos tienen, a los adultos mayores, a las personas con discapacidad, a los estudiantes de las escuelas públicas, a los jóvenes, a los campesinos, y no, no son programas sociales, hoy son derechos sociales gracias a todas y todos ustedes”, dijo.

Las palabras de Alcalde Luján generaron la molestia de la oposición, quienes denunciaron violaciones al proceso.

“Marcamos nuestra raya frente a la destrucción de las instituciones del Estado mexicano, somos oposición y marcamos nuestra raya frente a la reforma judicial que claramente es una venganza y no una búsqueda de mejora”, dijo Noemí Luna, coordinadora del PAN.

Clemente Castañeda aseguró que esta Legislatura iniciará con la agenda de cambio constitucional más ambiciosa y peligrosa de la que se tenga memoria en el México contemporáneo: “Se requiere una gran reflexión colectiva que debe ir más allá del Constituyente Permanente. Una reflexión real, no simulada; republicana, no subordinada a otro poder; basada en argumentos y evidencias, no en entelequias mayoritarias y supuestas supremacías morales; una reflexión plural, no de trámite y consigna.

“Si estas reformas que estamos a punto de discutir pasan, la destrucción de la democracia desde la democracia misma será una realidad, van a inaugurar una autocracia constitucional”, dijo, lo que provocó gritos.

En representación del PRI, la diputada Marcela Guerra, anticipó que no permitirán que se avasalle a otro de los Poderes de la Unión, ni tampoco que se pretenda desaparecer a los órganos autónomos “que funcionan como contrapeso ante un presidencialismo exacerbado”.

Finalmente, el senador de Morena, Ignacio Mier, advirtió que “el Plan C es el mandato mayoritario del pueblo, por lo mismo, es nuestra agenda legislativa y se convertirá en programas, presupuestos y acciones del próximo e histórico gobierno de la República que encabezará la primera mujer presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo”.