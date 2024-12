En un mensaje que Morena difundió en su red social “X”, el expresidente Andrés Manuel López Obrador pidió a su militancia anteponer siempre los intereses de México y las necesidades de la gente a los afanes y rencillas personales.

“Fortalezcan la hermandas, el compañerismo y la institucionalidad en el partido”, dice el mensaje.

Las palabras del político tabasqueño fueron escritas “antes de concluir su tarea” al frente de la Presidencia de la República el pasado 30 de septiembre.

“El Presidente @lopezobrador_, antes de concluir su cargo, dejó una carta a la militancia, invitándonos a seguir luchando por un país más justo y equitativo. Compartimos esa carta, refrendando nuestro compromiso por continuar con la misma voluntad, esperanza, convicción y amor a nuestra patria, que hemos tenido desde el primer día, sin mentir, ni robar, ni traicionar al pueblo”, señala el mensaje del partido oficial en su cuenta de “X”.

El político tabasqueño también hace un llamado a mantener la unidad, la humildad al interior del instituto político que él formó y que obtuvo se registro oficial en 2014.

“No permitan que los antiguos vicios y perversiones de la política florezcan en nuestras filas. Eviten la prepotencia, la búsqueda del poder por el Poder, la soberbia, la corrupción, el nepotismo y el sectarismo”.

Reiteró los postulados que enarboló en su carrera política: no robar, no mentir y no traicionar al pueblo de México al tiempo que urgió a seguir construyendo la nación democrática y democrática “que imaginamos cuando empezamos nuestro caminar”.

La carta del ex mandatario está acompañada por una caricatura del político tabasqueño, elaborada por Rafael Barajas El Fisgón, con un corazón en las manos y una maleta de equipaje con la frese:

“Cuando a un hombre lo sigue un pueblo entero es porque el corazón en las manos lleva”, del poeta tabasqueño Carlos Pellicer.

