El grupo parlamentario de Morena y sus aliados en el Senado de la República, que hasta ahora tienen 87 integrantes, llegarán a más de 90, “pero todo a su tiempo”, aseguró su coordinador, Adán Augusto López.

En entrevista, el exsecretario de Gobernación aclaró que no le han informado de alguna nueva incorporación en los últimos días.

-Se habla de que ya hay un senador 88 en el grupo de Morena. ¿Ya es así?, se le cuestionó.

-No lo sé, a mí no me han notificado, respondió.

-Usted hablaba de que pueden llegar ya hasta 90, incluso.

-Hasta un poco más, pero todo a su tiempo.

-¿Cuándo cree que se hagan esas definiciones?

-Ah, pues ya veremos. Hay que esperar un poquito.

Cabe recordar que las bancadas de Morena y sus aliados estaban compuestas, al inicio de la legislatura, en septiembre, por 84 integrantes, pero Morena primero sumó a los dos senadores del extinto PRD y luego a Miguel Ángel Yunes, quien votó en favor de la reforma judicial, lo que motivó su expulsión del PAN.

En otro tema, Adán Augusto López minimizó la advertencia de juzgadores que señalan que la reforma judicial todavía no es un hecho, pues debe sortear muchos amparos.

El líder de Morena en el Senado afirmó que se trata de posiciones políticas que nada tienen que ver con lo jurídico. “Tan es así que muchísimos juzgadores van a participar ya en el proceso”, recalcó.

