Al manifestar que “Mis hijos no son corruptos” el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que es “rotundamente falso” y que es una calumnia el reportaje que presentó el periodista Carlos Loret de Mola en su noticiero en Latinus en el que afirma que amigos de Andrés López Beltrán, hijo del Ejecutivo federal, se han beneficiado de contratos de los proyectos que se construyen en los terrenos del llamado Parque Ecológico Lago de Texcoco.

También, ayer Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) reveló que José Ramón López Beltrán, hijo mayor del presidente López Obrador, tiene como domicilio particular en México una casa en Coyoacán que es propiedad de la asistente personal de la directora de La Jornada, periódico que se afirma ha recibido el mayor monto de contratos en el actual sexenio, que superan los 750 millones de pesos.

En conferencia de prensa matutina, el jefe del Ejecutivo federal afirmó que les ha recomendado a sus hijos que “aguanten” y que no caigan en provocaciones.

“Que mis hijos están haciendo negocios, que es rotundamente falso, que es parte del periodismo si se puede llamar así, que él ejerce, porque ya es un mercenario que pertenece al hampa del periodismo, no pasa nada porque no es cierto.

“Deben de existir (estos contratos) pero mis hijos no tienen nada que ver, mis hijos no son corruptos, nada que ver con Loret de Mola (…) Vean el reportaje no es nada, es calumnia”, dijo.

“Ayer fueron a la casa donde vive José Ramón, o sea, a esperarlo ahí, es un acoso, pero tampoco. Yo les he dicho a mis hijos, aguanten no caigan en nigua provocación. Es como yo voy o va gente a la casa -eso no se debe de hacer – de Loret de Mola o de Claudio X. Gonzalez o de López-Doriga, no. Esto es debate público político”, señaló.

“Son amigos de sus hijos?”, se le preguntó.

“Sí algunos, pero hagan la cuenta y vean el reportaje no es nada es una desesperación. Es calumnia”, contestó.

“¿Conflicto de intereses?”, se le insistió en Palacio Nacional.

“Nada nada, no hay problemas. Que el primo del amigo, de la hermana que es amiga de Andrés ¿y? Nada. Vean, o sea, ustedes mismos hagan el análisis del reportaje pero bueno, es muy sencillo, hay cosas que no se pueden ocultar en la vía, como dos o tres, y una que no se puede ocultar es el dinero, es sencillo”, dijo.

Con información de Alberto Morales

