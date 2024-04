San Pedro Garza García, Nuevo León.- La candidata presidencial del PAN, PRI y PRD, Xóchitl Gálvez Ruiz, afirmó que en las elecciones del próximo 2 de junio, los ciudadanos decidirán entre un gobierno democrático y uno autoritario.

En un encuentro con simpatizantes, señaló que “nos estamos jugando algo muy importante, nos estamos jugando la unidad contra la división, nos estamos jugando un gobierno autoritario contra la democracia”.

Por otra parte, se comprometió a ponerle fin a la contaminación que afecta la Zona Metropolitana de Monterrey. “No me va a temblar la mano para aplicar las normas ambientales que se tienen que aplicar”, sostuvo.

Dijo que de ganar la Presidencia, quisiera que en la Corte no hubiera ni cuates, ni cuotas.

“Que a la Suprema Corte de Justicia llegaran los mejores abogados, los más brillantes, los más capaces, los más comprometidos con la justicia, y que fuera producto de un proceso ciudadano, para que no estén al servicio del presidente, estén al servicio de los ciudadanos y defiendan a los ciudadanos en todo momento a la hora de impartir justicia.

“A mí me gustaría que el fiscal general de la República fuera elegido mediante un proceso también totalmente a partir de talento, de capacidad y no de componendas políticas. Que los titulares del INAI tuvieran, hoy son ciudadanos que no militan en ningún partido político, pero que tenga dientes el INAI.

Xóchitl Gálvez propuso que la Auditoría Superior de la Federación tenga la posibilidad de investigar y de poner en la cárcel a los corruptos, “porque hoy la Auditoría investiga a unos cuantos, es más a la Sheinbaum que según ella no tiene ninguna observación, pues no tiene ninguna observación porque no quisieron investigarle 7 mil millones de pesos que no había comprobado. La Auditoría Superior de la Federación se ha convertido en un alcahuete de este gobierno”.

“Yo el ofrecimiento que le quiero hacer aquí a los ciudadanos, a los habitantes de Nuevo León es el compromiso, el compromiso ético que le demos la vuelta a este cáncer y de una vez por todas castiguemos la corrupción”, enfatizó.

Por último, se comprometió a apoyar al gobernador Samuel García y ayudarle “a que resuelva el tema del agua, a que resuelve el tema del tráfico, ayudarle a que termine el metro, porque no es justo lo que viven los trabajadores de Nuevo León, dos horas de camino por el desastre que tienen con el transporte público.

“Yo no voy a pensar en colores, yo voy a pensar en los ciudadanos, voy a trabajar para los ciudadanos, voy a trabajar para ustedes para que saquemos este México adelante”.

pj/bmc