En un ambiente festivo y de gran respaldo a su candidatura, Xóchitl Gálvez sostuvo un encuentro con la comunidad de la Universidad de Monterrey (UdeM).

La aspirante de la coalición Fuerza y Corazón por México llamó a los jóvenes a defender la democracia y salir a votar el 2 de junio, porque “si vota el 62 por ciento del padrón vamos a ganar”.

“¡Xóchitl!, ¡Xóchitl!, ¡Xóchitl!”, respondieron los más de 2 mil estudiantes que asistieron a los Diálogos UdeM.

Gálvez Ruiz pidió a los universitarios que la ayuden a difundir su proyecto y la defiendan de los ataques de Morena y el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien dijo, la ha dañado.

Dijo que el Mandatario federal hace creer a la gente que ser empresaria es un delito.

“Él exhibió los estados de cuenta de la empresa, de mis clientes, donde dice que yo facturé mil 400 millones de pesos. (… ) Es una empresa mediana, no es la gran empresa, pero la gente cree que yo me robé mil 400 millones de pesos”.

Xóchitl Gálvez afirmó que ese es el daño y el nivel de la mentira del presidente en su contra.

Cada vez que la candidata mencionó a su contrincante de Morena, Claudia Sheinbaum, se escuchaba el abucheo de algunos jóvenes.

“¿Saben por qué es corcholata?, porque quiere ser la tapadera de los actos de corrupción de los hijos del presidente. La tapadera de la casa de (Rocío) Nahle aquí en San Pedro tiene un departamento. Quiere ser la tapadera de Bartlett, de la Casa Gris, la tapadera de la corrupción de este gobierno”, señaló.

Dijo que de llegar a la Presidencia, castigará la corrupción, “trátese de quien se trate”.

“La única manera (de contrarrestar los ataques del presidente López Obrador) es que ustedes participen. La única manera que hay es que ustedes comuniquen, que se metan en las redes sociales, que me sigan todos en TikTok, que me sigan todos en Twitter, que me sigan todos en Facebook, que me sigan en Instagram, que compartan mis contenidos.

“Yo quiero que participen, que se animen, que pongan letreros en su casa. Yo no tengo los millones de Sheinbaum para poner miles de espectaculares, miles de bardas, pero los tengo a ustedes y quiero que me apoyen”, expresó.

“Que me defiendan de los ataques de Morena. Si ustedes salen a votar vamos a ganar, si ustedes se animan, se entusiasman, si ustedes quieren un México de energías limpias, un México donde salir adelante no sea un delito, donde tener una propiedad no sea un delito”, añadió.

La candidata de la alianza opositora aseguró que como Presidenta sí se sometería a la revocación de mandato, porque está convencida de que los ciudadanos tienen el derecho de quitar a los malos gobernantes.

Gálvez Ruiz recordó que ella votó a favor de la revocación de mandato, a diferencia del resto de su bancada de Acción Nacional en el Senado de la República.

“Yo tomé la decisión de votar a favor de la revocación de mandato. Morena no tenía los votos suficientes para lograrlo, porque es una reforma constitucional, pero yo estoy convencida que los ciudadanos tienen el derecho de quitar a malos gobernantes sí me sometería a la revocación de mandato”, recordó.

Al inicio de su intervención, tuvo un traspié al referirse a la Universidad de Monterrey como la “U de Eme”, en lugar de la UdeM, como se le conoce.

"Quiero agradecer a la universidad, a la U de Eme por su invitación"

"¡A la UdeM!", le gritaron los estudiantes.

-"¡A la UdeM!, ¡A la UdeM! , luego uno se apendeja", corrigió Xóchitl Gálvez.

