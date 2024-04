Después de haber participado en la primera audiencia ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) por el asalto de la policía de Ecuador a la Embajada de México en Quito, el consejero jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Alejandro Celorio, aseguró que “ya estamos preparados” para los alegatos que presentará mañana ese país.

En videoconferencia desde La Haya, Celorio celebró que en este primer día de audiencia, sobre medidas provisionales solicitadas por el Gobierno de México como parte de la demanda, “fuimos exitosos al presentar nuestros alegatos”.

“Si bien nos sentimos confiados en la solidez de nuestros argumentos, puede pasar como cualquier procedimiento judicial, que la Corte no comparta nuestras apreciaciones, no nos otorgue las medidas provisionales y entonces nosotros tendríamos que tomar medidas con mayor urgencia.

“¿Qué tendríamos qué hacer? Hoy en día, nuestros locales están vacíos, estamos en un proceso de identificar y asegurar que un tercer país vele por los intereses de México en Ecuador; esto es rompimos relaciones diplomáticas, pues nadie podría reclamar directamente y de inmediato si hubiera algún tipo de violación a nuestros locales, a nuestras pertenencias.

“Entonces, en ese sentido, buscaríamos poder evacuar los documentos y las pertenencias que están al interior de la embajada, la embajada es un inmueble, propiedad de México, tendríamos que tomar consideraciones en ese sentido y hacerlo con la mayor urgencia y sin una orden de la Corte, pero sí apelando a las nociones básicas de respeto que a Ecuador aún le imponen. Entonces no sería un plan B en el sentido de recurrir a otra corte, sino simplemente hacerlo con o sin la orden”, explicó.

Indicó que es importante tener la orden de la Corte para dar más certeza al Gobierno de México de que podrán realizar estas labores de vacunación y cierre de la embajada de manera más segura.

Indicó que ante la CIJ se solicitó que se ordene a Ecuador que salvaguarde la integridad de la embajada mexicana y de la residencia del personal diplomático, tras la violenta irrupción del pasado 5 de abril. Mencionó que al interior todavía hay bienes y archivos con información de la función diplomática regular.

Agregó que para Ecuador podría tener interés la información que se utiliza para analizar la petición de asilo político del ex vicepresidente Jorge Glas: “Eso seguramente, y lo dijimos el día de hoy, puede ser de interés de algunas personas en el gobierno de Ecuador”.

“Ecuador tiene una obligación, dentro del derecho internacional, de no ingresar de nueva cuenta a nuestra embajada sin permiso, y también la obligación de proteger que nadie ingrese”, indicó al destacar que es importante obtener estas medidas por parte de la Corte Internacional de Justicia.

Señaló que Ecuador, en la segunda audiencia en la que le toca presentar sus argumentos, podría decir que están actuando de buena fe y que no ingresarán a la embajada, pero “hay una pérdida de confianza” que transmitió el equipo mexicano en los alegatos orales.

“Ecuador tiene una interpretación del derecho internacional que México no comparte. No hay confianza de que respeten el derecho internacional, por tanto necesitamos que la Corte les ordene cumplir con sus obligaciones”, expresó el consejero jurídico de la Cancillería al mencionar que en caso de no cumplir se puede recurrir a la Asamblea General para exigir el cumplimiento.

La contrademanda de Ecuador

Al respecto de la demanda presentada el 29 de abril por Ecuador al acusar que México violó el derecho de asilo al ex vicepresidente Jorge Glas, Alejandro Celorio señaló que “podría fusionarse” con esta demanda o podría llevarse en paralelo “y eso cambiaría los tiempos”.

“¿Esta demanda puede entorpecer nuestra propia demanda?”, se le cuestionó.

“Es interesante porque Ecuador contrata despachos y a personas no ecuatorianas para que los representen con muchísima experiencia, esta demanda que presentan el día ayer forma parte de la experiencia que tienen. La presentan a la última hora de del día lunes, cuando saben que nos estamos preparando para la audiencia de medidas preliminares, donde seguramente generaría ruido a nosotros, como es evidente, no nos generó mayor distracción en nuestra estrategia, fuimos victoriosos en esta estrategia de medidas provisionales”, dijo.

Mencionó que en el segundo día de audiencia, Ecuador “va a tratar de llevar la conversación a que México es culpable de otorgar el asilo y por tanto existe una justificación para ingresar a la embajada”.

Señaló que la delegación mexicana atajó los argumentos: “Ecuador va a tratar de fusionar ambos litigios y nosotros ya estamos preparados, y los estamos desde el inicio porque sabíamos que vendrían por ahí, para cuestionar la pertinencia, la demanda, por qué la presentan hoy si están hablando de hechos ocurridos entre el 17 de diciembre de 2023 y el 4 de abril de 2024”.

“Dudo mucho que pueda vulnerar los argumentos tan sólidos que tiene México respecto a que tenemos razón en cuanto a las violaciones de Ecuador al derecho internacional”, dijo.

También cuestionó que Ecuador primero recurrió a la fuerza y después al derecho.

Ante la denuncia de Ecuador contra el diplomático mexicano Roberto Canseco, Celorio apuntó que se trata de una estrategia de ese país.

Fechas importantes

Alejandro Celorio indicó que este 1 de mayo, Ecuador tiene la oportunidad de presentar sus alegatos. Tendrán que pasar un par de semanas para que la CIJ resuelva sobre si otorga o no las medidas provisionales, en la dimensión solicitada por nuestro país.

Sobre el fondo del asunto, el funcionario de Relaciones Exteriores refirió que se estaría entrando a la revisión para noviembre o diciembre de este año: “Y una audiencia para escuchar alegatos orales en el fondo del asunto, en enero o febrero de este año”.

Contó que se percibió sensibilidad por parte de los 15 jueces con los alegatos presentados por México.

Alejandro Celorio destacó al equipo de México que asistió a la Corte Internacional de Justicia. Resaltó que es la primera vez que el Gobierno de México está representado por personas servidoras públicas.

