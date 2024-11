Meten con calzador a Rosario Piedra a terna para la CNDH

Las comisiones de Derechos Humanos y de Justicia del Senado aprobaron la terna de aspirantes finalistas a encabezar la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), integrada por Paulina Hernández Diz, María del Rosario Piedra Ibarra y Nashieli Ramírez Hernández, con la bancada de Morena dividida y la oposición en contra de la reelección de la actual titular.

La oposición votó en contra de la terna al argumentar que Piedra Ibarra fue omisa y negligente en su gestión, y de una lista de 15 finalistas fue la peor evaluada, por lo cual fue cuestionada su inclusión. El martes próximo el pleno elegirá a la próxima presidenta de la CNDH.

En la reunión se avaló con 20 votos a favor y nueve en contra la terna que se presentará el próximo martes al pleno del Senado, donde se votará para elegir a la próxima presidenta de la CNDH que iniciará su gestión del 16 de noviembre de 2024 y concluye el 15 de noviembre de 2029.

El oficialismo aún se mantiene dividido, ya que los más radicales de Morena insistieron en defender la gestión de Rosario Piedra, mientras que los más moderados se han pronunciado por un relevo en la CNDH, lo cual aplazó la votación en el pleno que inicialmente se contemplaba para ayer miércoles y se aplazó para el próximo martes.

Incluso, el presidente de la Comisión de Justicia del Senado, Javier Corral, reconoció que Rosario Piedra Ibarra no quedó entre los cinco mejores perfiles para integrar la terna finalista para presidir la CNDH.

“En esta evaluación surgen cinco perfiles altamente calificados”, indicó Corral Jurado, senador por Morena, quien mencionó a Nashieli Ramírez, Tania Ramírez, Paula Hernández, Carla Obregón y Carlos Pérez Vázquez.

Sin embargo, el morenista indicó que “no sólo se trata de conseguir los perfiles idóneos, sino con mayor consenso político posible”.

Según la lista de 15 finalistas que sirvió de base para integrar la terna, Rosario Piedra quedó en último lugar, es decir, fue la peor evaluada.

Enrique Vargas, senador del PAN, recordó que “hay una candidata muy cercana al expresidente y una candidata muy cercana a la actual presidenta de la República, eso es un hecho”.

Antonino Morales, senador de Morena, aseveró que los perfiles de la terna son altamente reconocidos en materia de derechos humanos.

“Enfatizamos nuestro compromiso irrenunciable con la selección de perfiles más aptos, por ello reiteramos nuestra satisfacción plena por el excelente nivel de las personas que forman parte de la terna, sin demérito alguno de los demás participantes”, señaló.

La panista María de Jesús Díaz, dijo: “No estamos de acuerdo con la inclusión de la ciudadana María del Rosario Piedra Ibarra en esta propuesta, pues, además de que existen mejores perfiles entre los participantes, es contradictorio validar una reelección cuando hoy el Estado mexicano ha sido sumamente observado por la falta de interés y acción de la CNDH”.

Claudia Anaya, senadora del PRI, dijo que no se transparentan las evaluaciones o calificaciones que hicieron las organizaciones de la sociedad civil sobre cada uno de los perfiles, “luego entonces, ¿cómo se llega al resultado final?.

“Para saber cómo fue, quién fue el que calificó que la mejor compareciente fue Rosario Piedra, pues si no, ¿cómo le hicieron?, ¿cómo fue que llegaron a este dictamen con estas tres compañeras, en donde, yo insisto, si metieron aquí a Rosario Piedra fue porque fue la que tuvo los mejores números, según la propia convocatoria?”, cuestionó.

Ricardo Anaya consideró que “incluir a Rosario Piedra en la terna, cuando el consenso mayoritario, incluyendo a muchos de Morena y del oficialismo, es que fue la peor evaluada, es sinónimo de exceso, de desmesura y de nula autocontención. Una mujer que llegó a la comisión a través de un fraude”.

Alejandra Barrales, de Movimiento Ciudadano, dijo: “Nosotros estaríamos conformando esta terna con los mejor calificados, quienes obtuvieron las mejores calificaciones, y esto no es así. Estamos faltando a ese compromiso, en virtud de que una de las integrantes de esta terna no solamente no fue una de las mejores evaluadas, sino que fue la peor evaluada”.

La senadora del PAN, Verónica Rodríguez, planteó reconsiderar la terna, que “incluyamos nombres dignos, que bajemos de la terna a Piedra y subamos perfiles que de verdad puedan liderar esta comisión”.