Rosario pasó de Piedra a lastre para la 4T

Con un cinismo y una desvergüenza que la confirma como fiel militante de la 4T, la señora Rosario Piedra Ibarra se presentó ayer en el Senado de la República para decir que su intento de reelegirse como presidenta de la CNDH “no es por ambición personal, sino para consolidar lo logrado”. ¿Qué es lo que quiere “consolidar” doña Rosario? ¿El desmantelamiento y la colonización que ella encabezó para neutralizar a la comisión defensora de los derechos humanos en los últimos 5 años? ¿La eliminación total de la autonomía y la defensa de los ciudadanos a los intereses políticos del anterior gobierno?

Qué tan mala y nefasta habrá sido la actuación de doña Rosario Piedra, que ya se le puede considerar, por mucho, la peor presidenta en los 34 años de historia de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Porque si bien siempre hubo cuestionamientos o críticas a la actuación de los anteriores presidentes de la CNDH, desde Jorge Carpizo McGregor, hasta Luis Raúl González Pérez, pasando por Jorge Madrazo Cuellar, Mirelle Rocatti, José Luis Soberanes o Raúl Plascencia Villanueva, a ninguno de los anteriores ombudsman u ombudswoman que encabezaron a ese organismo autónomo, ninguno de ellos mostró tanta ineptitud, desconocimiento e indolencia en la obligación de defender a los ciudadanos ante los abusos, excesos y violaciones de derechos humanos de las autoridades federales.

Que la gestión de Piedra Ibarra haya sido reprobada por 12 de los 13 colectivos defensores de derechos humanos que asistieron al ejercicio de “parlamento abierto” en el Senado, dentro del proceso de renovación del la presidencia de la CNDH, y que todos esos organismos hayan pedido abiertamente a los senadores que no avalaran la reelección de Rosario, porque “se necesita de una persona independiente y sin sesgo partidista”, es el más claro indicador del rotundo fracaso de la señora que se confesó como “fiel admiradora” y militante del movimiento político del expresidente a quien tenía que contener, amonestar y sancionarlo si él o las dependencias de su gobierno violentaban derechos fundamentales de los mexicanos.

Desde el Centro Agustin Pro, hasta Artículo 19, la Red por los Derechos de la Infancia, Documenta AC, Cea Justicia Social, junto con otras 7 organizaciones, a las que se sumaron también colectivos de Madres Buscadoras como el 10 de Marzo, que también reprobaron el intento de reelección de Rosario Piedra, a quien le reprocharon que durante su gestión de 5 años no emitió “ni una sola recomendación ni mención sobre los asesinatos de civiles cometidos por militares”, y de plano las madres que buscan a sus hijos desaparecidos se lanzaron contra la continuidad en la CNDH de quien calificaron como “un florero en esa posición, lo peor que le ha pasado a la Comisión desde su creación. Usted no ha servido para nada, si antes la CNDH estaba mal, ahora está peor”, le dijeron las Buscadoras a Piedra cuando anunció su intención de reelegirse en las redes sociales.

Por eso ayer que Piedra compareció ante los senadores de la Comisión de Derechos Humanos para tratar de convencerlos de que la reelijan y la oposición se le fue con todo pidiéndole que “renunciara para que le ayude a la presidenta Sheinbaum”, y mientras ella se defendía diciendo que se presentaba “con la frente en alto” y afirmaba que “es falso que haya una crisis de derechos humanos en México”, fue más que notorio que la mayoría de Morena no la defendió de los ataques y la dejaron prácticamente sola ante los duros cuestionamientos de senadores como Ricardo Anaya, Carolina Viggiano y Claudia Anaya, del PAN y el PRI.

Y es que, aunque la presidenta Claudia Sheinbaum, cuando le preguntaron en la mañanera del pasado 16 de octubre si apoyaba la reelección de Rosario, dijo que “Rosario de alguna manera es un símbolo por ser hija de doña Rosario Ibarra de Piedra”, la doctora se deslindó prácticamente de apoyar su reelección al aclarar que la decisión de nombrar al titular de la CNDH “es del Senado, y ellos tienen que decidir”, con lo que se empezó a generalizar la percepción de que el “símbolo” de Piedra no tenía el apoyo de Palacio Nacional para continuar al frente del organismo autónomo.

Esa percepción corrió rápidamente entre los senadores de Morena que tendrán la mayoría para decidir, primero en la Comisión legislativa y luego en la votación del pleno quién encabezará a la CNDH para los próximos 5 años, y con el abandono del que fue objeto ayer en su comparecencia Rosario por parte de los morenistas, se confirmó más que claramente la versión que desde hace días circulaba profusamente en los pasillos del Senado y en las cúpulas de la 4T, de que a Piedra ya no la quieren más al frente del organismo, ya no solo los colectivos, las buscadoras y muchos otros sectores que descalifican su pésimo trabajo, sino que también desde el gobierno morenista se rechazó la posibilidad de reelección.

Se confirma pues lo que en esta columna cabeceamos desde el pasado 9 de octubre cuando arrancó el proceso de renovación de la CNDH en el Senado con la emisión de la convocatoria: “Al rescate de la CNDH; todos unidos contra Rosario”. Y esta vez no sólo se unieron los organismos defensores de derechos humanos, las madres buscadoras, los opositores en el Senado, sino también las bancadas y las más altas esferas de la 4T; todos coincidieron en que llegó el momento de remover esa “Piedra” en el camino de los derechos humanos de los mexicanos.

NOTAS INDISCRETAS…Y mientras avanzan las comparecencias de los 48 aspirantes a presidir la CNDH que cumplieron con los requisitos, entre ellos mitad hombres y mujeres de 19 estados del país, el proceso se va decantando para que a más tardar el 8 de noviembre se publiquen los nombres que integrarán la terna que será sometida a votación en el pleno del Senado. Este sábado concluyen las comparecencias de los aspirantes que acudieron por orden alfabético y en los pasillos del recinto senatorial empiezan a circular toda clase de versiones sobre quienes serán los finalistas. Se habla de una terna mayoritaria de mujeres y se mencionan nombres como los de Karla Obregón Avelar, de la Comisión de Derecho Humanos de Durango, Jakqueline Ordoñez Brasdefer, del organismo estatal de Tlaxcala, e Israel Hernández Cruz, de la comisión de Derechos Humanos de Morelos. Pero de todos los nombres que se mencionan para aparecer en la terna, cada vez suena más fuerte el de Nashieli Ramírez Hernández, la actual presidenta de Derechos Humanos de la Ciudad de México, de quien se dice que será la que tenga el apoyo de la mayoría de Morena para ser la nueva presidenta de la CNDH. La ombudsman capitalina, que tiene reconocimiento por su labor al frente del organismo, coincidió con la doctora Claudia Sheinbaum cuando ésta fue Jefa de Gobierno y se dice que ahora desde Palacio Nacional ven con buenos ojos a la “ombusdperson” capitalina. ¿Será Nashieli a la que le toque remover a la Piedra?...Las prisas morenistas por aprobar cuanto antes su controvertida reforma de “Supremacía Constitucional”, no hacen más que abonar a la idea de que, más que buscar fortalecer a la Constitución, lo que les urge es blindar por todos lados su cuestionada Reforma al Poder Judicial. Y es que no faltan voces que se pregunten por qué la Suprema Corte de Justicia y los ministros no apuran la revisión de la reforma judicial que ellos mismos votaron por mayoría, para poder proceder a analizar su constitucionalidad. Porque si los ministros no reaccionan antes del lunes o martes, es muy probable que cuando lo hagan sea mucho más complicado poner en duda la constitucionalidad de la reforma, sobre todo si ya se aprobó la dudosa “Supremacía” que más que para la Constitución, parece querer blindar a la mayoría de Morena y todas sus actuales y futuras reformas constitucionales. Ayer el dictamen aprobado en fast track y de madrugada por el Senado ya había llegado a la Cámara de Diputados y no pasará del lunes para que la aplanadora morenista también lo apruebe en San Lázaro. La pregunta es si los ministros de la Corte procederán o no al análisis de la constitucionalidad o si algunos de ellos le temen a las amenazas de juicio político que se ciernen sobre ellos desde las bancadas de Morena. ¿Qué harán los ministros ante el cada vez más claro tufo autoritario de las reformas de la 4T?...Termina una semana intensa e incierta. Los dados la despiden con Escalera Doble. Buen descanso para los amables lectores.

