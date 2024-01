Luego que el periodista Raymundo Riva Palacio obtuvo un amparo para evitar que el presidente Andrés Manuel López Obrador y Elizabeth García Vilchis, lectora de la sección “Quién es quién en las mentiras de la semana”, se abstengan de realizar cualquier pronunciamiento o información sobre él, el Mandatario federal afirmó que con esto le quitaron el derecho de réplica.

En conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, López Obrador rechazó que vaya a impugnar esta decisión de un juez.

“Ya no puedo mencionar algunos (periodistas) porque hasta presentaron amparos para que no hable de ellos. Ya me quitaron hasta el derecho de réplica, un juez del Poder Judicial.

“Ah, también a ti (señalando a Elizabeth García Vilchis) ya no se puede esa persona. ¿Y dónde está la libertad, pues? ¿Dónde quedó la libertad de expresión?, dijo en Palacio Nacional.

Lee también Raymundo Riva Palacio obtiene amparo contra dichos de AMLO y García Vilchis en la mañanera

“¿Impugnará esta decisión, presidente?”, se le preguntó.

“No , no, no, porque siempre he dicho y así entiendo las cosas, que no es culpa de ellos. Ellos son piezas, tienen jefes. Como se diría en mi pueblo `Hay niveles, nivelitos´, y es arriba el asunto”, contestó.

Raymundo Riva Palacio se ampara tras señalamientos

Ayer se informó que el periodista Raymundo Riva Palacio Neri obtuvo un amparo ante los señalamientos de los que ha sido objeto en las mañaneras de Palacio Nacional, por lo que el presidente López Obrador y la lectora de la sección “Quién es quién en las mentiras de la semana”, Elizabeth García Vilchis, deberán abstenerse de emitir cualquier pronunciamiento, manifestación o declaración pública que ponga en evidencia información personal.

De hacerlo, deberán mencionar y exhibir las pruebas que sustenten su dicho, así como otorgar el derecho de réplica al periodista dentro de las 24 horas siguientes a las manifestaciones e imputaciones que se hagan.

“Las manifestaciones reclamadas tienen un efecto inhibidor en el derecho a la libertad de expresión y en la labor periodística del quejoso, pues lo limitan para realizar una publicación en la que señale las deficiencias del gobierno, por la probabilidad de ser mencionado y atacado en las conferencias mañaneras, esto último que se trata de un acto de autoridad, porque le infringe en sus derechos fundamentales y puede ser motivo de análisis en el juicio”, se lee en el juicio de amparo.

Lee también “Pedí mi medicina, pero me dejaron esperando”





Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

apr