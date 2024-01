Para el Día de Reyes este 6 de enero, la doctora Beatriz Gutiérrez Müller escribió una carta en la que pidió tres obsequios a Melchor, Gaspar y Baltasar, y admitió que se ha portado bien, aunque a veces entra en ella “la ira” o la soberbia”.

“Me he portado bien. No les niego que a veces entra en mí la ira o la soberbia y me dan ganas de..., ¡ya ni les platico! Lo bueno es que me contengo y dejo pasar o me desquito un poco con algunas travesuras, haciendo ejercicio, respirando profundo y trabajando.

“Por lo mismo, la pereza me da de vez en cuando, también algo de gula (del deseo no digo nada) y, en materia de envidia y avaricia, soy una pecadora común y corriente. Lo saben el CNI, el exCisen, la UIF, el SAT, la CIA, el FBI, el Mossad y otros. Por lo tanto, considero que puedo pedir para este Día de Reyes estos obsequios, si tienen a bien tráermelos a mi casa, como es usual”, compartió en redes sociales la esposa del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Los tres regalos que pidió Beatriz Gutiérrez Müller

Al señalar que como todos los años espera esta llegada, la investigadora recordó que los tres reyes magos obsequiaron regalos de oro, incienso y mirra, “los que sacaron de unos cofres, se convirtió en costumbre que el 6 de enero recibamos regalos que nos traen de parte suya”.

Como obsequios para llevárselos a su casa, “como es usual”, Gutiérrez Müller pidió:

1. Un cofre con incienso para limpiar la malvibrosidad donde quiera que la sienta.

2. Un cofre mini de oro de fantasía (puede ser de cartón) para meter allí esas partículas malignas.

3. Un cofre orgánico y reciclable con mirra para preservar los dones recibidos donde quiera que me los ofrezcan y pensar en ustedes todo el tiempo por la alegría y la generosidad que me rodean.

