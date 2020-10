Mauricio Kuri critica "errónea estrategia" contra el Covid; el senador panista ve negligencia

El coordinador del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN), Mauricio Kuri, criticó la errónea estrategia implementada en el país contra el Covid-19 por el gobierno federal que ha derivado en casi 90 mil muertos y en la perdida de empleos.

Al presentar su segundo informe de labores, el legislador panista dijo que a siete meses de la contingencia sanitaria el gobierno federal de Morena hizo oídos sordos a sus propuestas y advertencias, de que si no se actuaba a tiempo se profundizaría la crisis económica y sanitaria, en la que millones de mexicanos perdieron su empleo y sus salarios disminuyeron hasta 20%.

“El manejo de la pandemia revela la inmensa irresponsabilidad, la negligencia de un poder que solo atiende el elogio, que no usa cubrebocas, que no cree en la ciencia, que no aplica pruebas y que desperdicia la evidencia científica”, apuntó.

Kuri González indicó que de acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), por la crisis sanitaria se perdieron 20 millones de empleos en la etapa más crítica, cerraron 320 mil microempresas, y alrededor de 12 millones de mexicanos entrarán en pobreza este año.

Urgió a un Acuerdo Nacional para Defender la Economía Familiar, dar incentivos fiscales a empresas, crear un seguro de desempleo y acelerar las inversiones públicas, iniciativa que la mayoría de Morena en el senado ni siquiera la contempló.

El senador del PAN planteó también la “la vía queretana” para superar la crisis de salud y precisó que “la economía de la prosperidad es garantizar a todos justicia, prosperidad, igualdad y empuje”.

En este sentido, destacó que el estado de Querétaro, encabezado por el gobernador Francisco Domínguez Servién, es un referente de fortaleza política y que, de seguir esa vía, “podemos salir adelante". Esa es nuestra realidad, sabemos qué hacer para enderezar a México. Sigamos siendo el ejemplo, ni un paso atrás, sigamos adelante”, indicó.

Recordó que, desde el inicio de la emergencia sanitaria, Querétaro entregó apoyos alimentarios directos a los hogares; creó un programa de empleo temporal; dieron facilidades fiscales a todas las empresas; y a quienes perdieron su ingreso, se les otorgó un apoyo de 4 mil pesos; además, el gobierno estatal inyectó 750 millones de pesos para reactivar la economía local.

