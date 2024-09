El presidente del PAN, Marko Cortés, aseguró que es evidente que hubo un pacto de impunidad para doblar al senador Miguel Ángel Yunes Márquez y su suplente y padre, Miguel Ángel Yunes Linares.

En la sesión del Senado, el líder panista reprochó a Ángel Yunes Linares su decisión de no votar en contra de la reforma judicial, como lo harán todos los legisladores de oposición.

“Estoy francamente decepcionado, porque esos opositores férreos, valientes, ahora los veo sometidos e hincados al poder”, expresó Marko Cortés.

“Nadie puede creer que no hubo una presión indebida, corruptora, del gobierno contra la familia Yunes Márquez. Porque nadie lo puede creer, porque ¿Acaso no lo impugnó Morena para que no pudiera ser senador? ¿Acaso no las y los senadores de Acción Nacional no decidieron por unanimidad salir a decir de propia voz, a comprometerse de cara a la nación, que estarían presentes y votando en contra?

“¿Existe o no un video de propia voz de nuestro amigo Miguel Ángel Yunes Márquez diciendo que estaría presente y votando en contra?

“Es evidente que hubo un pacto de impunidad, es evidente que se acabó la persecución, es evidente que Fernando Yunes va a poder tomar protesta como diputado local, porque sabíamos que tiene una orden de aprehensión y también tenía que estar fuera del país…”, dijo Cortés.

