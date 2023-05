Decenas de personas exigen este domingo con una movilización que el presidente Andrés Manuel López Obrador deje de atacar a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) desde el púlpito presidencial en las mañaneras.

Vestidos de blanco y portando pancartas, los asistentes a la marcha gritan consignas como "La ley es la ley, la Corte no se toca".

Desde las 10:45 horas, decenas de personas vestidas de blanco y con pancartas en defensa de la Corte se concentraron en el Monumento a la Revolución para dirigirse al Zócalo capitalino con el fin de ser escuchados y parar los "ataques" que recientemente han recibidos los ministros por parte del Presidente.

El contingente marchó por la Avenida de la República, con dirección a Avenida Juárez.

La mayoría de los asistentes son adultos mayores.

El apoyo a la ministra presidente Norma Lucía Piña Hernández no se hizo esperar, con consignas como "Norma Piña, no estás sola" y "La Corte no se toca".

El contingente avanzó por Avenida Juárez rumbo al Zócalo. En las inmediaciones del Caballito, los simpatizantes gritaban "Norma Piña no está sola", "la Corte no se toca", "ministros valientes no se tocan", "Viva Piña, Fuera López".

Simpatizantes en favor de la Corte continúan por Madero con la consigna ¡Viva Norma Piña!



Video: Yalina Ruiz pic.twitter.com/DAtgjUETSz — El Universal (@El_Universal_Mx) May 28, 2023

A la altura de Avenida Juárez los simpatizantes a favor de la Corte gritaron “México” y, aplaudiendo, siguieron avanzando dirección al Zócalo.

En las inmediaciones del Caballito, los simpatizantes de la ministra presidenta gritan "Norma Piña no está sola", "La Corte no se toca"



Video: Daniela Wachauf pic.twitter.com/p3J0IyNBci — El Universal (@El_Universal_Mx) May 28, 2023

Una persona vestida de Miguel Hidalgo subió a una escultura y gritó "La Corte no se toca".

Una persona disfrazada de Miguel Hidalgo se presenta en la marcha a favor de la Corte con la consigna "Patria y Libertad"



Video: Yalina Ruiz pic.twitter.com/cuKNhszcg4 — El Universal (@El_Universal_Mx) May 28, 2023

El exsecretario general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) estuvo presente en la marcha en defensa de la SCJN.

"Quien está defendiendo el voto y el INE es Norma Piña", exclama el exsecretario general de la OCDE en la marcha en defensa de la SCJN



Video: Víctor Gamboa pic.twitter.com/BRFLH0nIbu — El Universal (@El_Universal_Mx) May 28, 2023

Alrededor de las inmediaciones del Palacio de Bellas Artes, los asistentes a la marcha exclamaron “Fuera López” y "¡Fuera Morena!".

Alrededor de las 11:00 horas, la marcha entró al Centro Histórico por la calle Madero.

Simpatizantes en favor de la Corte continúan por Madero con la consigna ¡Viva Norma Piña!



Video: Yalina Ruiz pic.twitter.com/DAtgjUETSz — El Universal (@El_Universal_Mx) May 28, 2023

El contingente ingresó a las 11:18 horas al Zócalo capitalino gritando “México unido jamás será vencido”.

Un contingente a favor de la defensa de la Corte llega a la Plancha del Zócalo, exclaman “La Corte no se toca, la ley es la ley”.

Decenas de personas en defensa de la Corte se concentran en la plancha del Zócalo y exclaman “México, México”, y también se escuchan las campanas de la Catedral.

En el primer corte de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) se calculó un total de 600 personas en el contingente que marchó.

Enfrentamiento en inmediaciones de la Corte

Los manifestantes llegaron a las inmediaciones de la Corte donde quitaron la imagen de la ministra presidenta Norma Piña que estaba pegada en la fachada del Máximo Tribunal.

Los integrantes a favor de la Corte, quitan la imagen de la Ministra Norma Piña que estaba pegada en la fachada del Máximo Tribunal



Video: Daniela Wachauf pic.twitter.com/5W3LrpfhUY — El Universal (@El_Universal_Mx) May 28, 2023

Simpatizantes de la Suprema Corte destrozaron el campamento que mantenían los partidarios de Morena, afuera del Máximo Tribunal.

Contingentes de la marcha en defensa de la Corte se enfrentan a simoatizantes de Morena que mantienen plantón frente a la SCJN



Video: Víctor Gamboa pic.twitter.com/YuDOGszPbS — El Universal (@El_Universal_Mx) May 28, 2023

A las afueras de la Corte, los gritos de simpatizantes de la movilización no paran y exclaman a todas voces “¡Fuera López!”.

Simpatizante a favor de la Corte tras arrancar la imagen de la ministra Norma Lucía Piña



Video: Yalina Ruiz pic.twitter.com/xKTTCTReHR — El Universal (@El_Universal_Mx) May 28, 2023

Debido al enfrentamiento, elementos de la policía capitalina llegaron a las afueras de la Corte. La policía resguarda los simpatizantes de Morena que permanecían en el campamento instalado afuera del Máximo Tribunal.

El enfrentamiento no pasó de empujones, insultos y el lanzamiento de algunos líquidos entre ambos bandos.

Trifulca escala y lanzan botellas de PET y Tierra

Los involucrados en la trifulca aventaron botellas de PET y tierra a sus adversarios.

Simpatizantes que defienden la Corte lanzan las consignas mientras destrozan playeras del campamento.

Simpatizantes de la Suprema Corte destrozan campamento



Video: Yalina Ruiz pic.twitter.com/Apf22Eu928 — El Universal (@El_Universal_Mx) May 28, 2023

Granaderos acuden a resguardar y sacar a los simpatizantes de López Obrador.

El contingente a favor de la Corte gritaron “quiten los carteles” con imágenes de la ministra presidenta y consignas en contra de la Corte.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) se colocan en las escalinatas del Máximo Tribunal, mientras que los simpatizantes a favor de la Corte exclaman “Fuera, Fuera”.

Los empujones entre simpatizantes de la Corte y policías de la SSC se hicieron presentes en las escalinatas del recinto.

Simpatizantes a favor de la Corte se hacen de empujones con policías de la SSC Cdmx en las escalinatas de la SCJN al querer quitar los letreros en contra de la Ministra Presidenta.

Quitan propaganda de fachada de la Corte

Con gritos “Sí se pudo”, “Arriba la Corte”, “Gracias Poli” y "Duro, duro, duro", simpatizantes a favor de la Corte empiezan a quitar todas las imágenes en contra de los ministros de la Corte que estaban pegados en la puerta principal del Máximo Tribunal.









Marchan en estados de la República en apoyo a la Corte

Hidalgo

Pachuca.- Al grito de “sí a la división de poderes y la Corte no se vende”, un grupo de hidalguenses se manifestaron ron por la capital del estado en defensas de la Suprema Corte de Justicia”.

Con pancartas donde exigían respeto a la constitución y al estado de derecho, además de “Hidalgo con la SCJN”. los habitantes se está entidad se sumaron a la marcha nacional de respaldo a los ministros de la Corte.

Los inconformes con el embate que ha surgido desde el ejecutivo hacia algunas instituciones, hicieron un llamado a la ciudadanía para hacer conciencia de la importancia de mantener los contrapesos y el respeto a la legalidad.

A su paso por la calles de la capital para llegar al reloj monumental, pedían a los habitantes de la Ciudad sumarse a esta manifestación.

Con ropa blanca y la bandera de México al frente resaltaron que la Corte no se toca ya que está defiende los derechos constitucionales. Resaltaron un mensaje al presidente de respeto a al INE, al INAI, así como al poder judicial y a la sociedad civil.

Querétaro

Querétaro.- Este domingo se realiza una movilización en la que participaron cerca de 500 persons en Plaza de Armas del Centro Histórico de la capital queretana.

Con letreros a favor de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, exigen que exista respeto a la división de poderes.

Participantes también gritaron consignas en contra el Presidente de la República.

Pachuca.- Al grito de “sí a la división de poderes y la Corte no se vende”, un grupo de hidalguenses se manifestaron por la capital del estado en defensas de la Suprema Corte de Justicia.

Con pancartas donde exigían respeto a la Constitución y al Estado de Derecho, además de “Hidalgo con la SCJN”, los habitantes de está entidad se sumaron a la marcha nacional de respaldo a los ministros de la Corte.

Los inconformes con el embate que ha surgido desde el ejecutivo hacia algunas instituciones, hicieron un llamado a la ciudadanía para hacer conciencia de la importancia de mantener los contrapesos y el respeto a la legalidad.

A su paso por la calles de la capital para llegar al reloj monumental, pedían a los habitantes de la Ciudad sumarse a esta manifestación.

Con ropa blanca y la bandera de México al frente resaltaron que la Corte no se toca ya que está defiende los derechos constitucionales. Resaltaron un mensaje al presidente de respeto al INE, al INAI, así como al poder judicial y a la sociedad civil.

Cancún

Cancún, Q. Roo.- En consonancia con las protestas realizadas hoy a nivel nacional, ciudadanía de Cancún se manifestó esta mañana en Cancún, en respaldo a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y de su presidenta, la ministra, Norma Piña, que se encuentran sujetos a los ataques verbales del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador y al acoso de militantes de Morena, como el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García.

“¡Viva las valientes mujeres mexicanas!”, ¡Viva Norma Piña, viva Norma Piña!”, “¡la Corte no se toca, la Corte no se toca!”, prosiguieron, en una acción pacífica que duró cerca de una hora.

Reunidas al pie del Palacio municipal, en Plaza de la Reforma, un promedio de 100 personas lanzó porras a favor de la ministra Piña y a la Corte, además de exigir a López Obrador respetar la división de poderes, la constitución y la investidura de las y los ministros.

Veracruz.- Un reducido grupo de personas se manifestó en la capital veracruzana en defensa de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

"La Ley sí es Ley, #La Corte no se toca", se leía en una enorme manta que encabezó la concentración frente a Palacio de Gobierno en la ciudad de Xalapa.

"Ministra Piña no está sola", afirmaron los manifestantes que se unieron a la jornada nacional en defensa de la corte.

Unos de los integrantes del contingente, fue el reconocido científico e investigador y exdirector del Instituto de Ecología A.C., Martín Aluja Shcuneman Hofer, quien advirtió que está en riesgo la Suprema Corte por los embates que ha recibido.

"Todo gobierno debe crecer, actualizarse, yo no estoy en contra de que se actualicen las leyes, yo lo que creo es que en este caso en particular, la Suprema Corte es una entidad clave para la democracia en el país, entonces debilitarla es un error, como ciudadano pacífico, que tomó clases de civismo como niño, pienso que la Suprema Corte debe fortalecerse, debe ser defendida por los ciudadanos porque es una entidad que garantiza que la sociedad se arraigue", subrayó.

Chihuahua

Ciudad Juárez.- Ciudad Juárez y Chihuahua se unieron a la serie de marchas y manifestaciones que se realizaron este domingo en el país en la acción “La Corte no se Toca” para defender a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

En Ciudad Juárez fue en dos puntos donde se llevaron a cabo actividades, la primera afuera del Poder Judicial de la Federación en la avenida Tecnológico y otra más a las afueras del Instituto Nacional Electoral (INE) localizada en el centro comercial El Paseo.

Los manifestantes en Juárez expresaron que se unieron a las acciones ya que buscan que la corte no se toque, debido a que el presidente Andres Manuel López Obrador, interfiere a través de insultos hacia la Suprema Corte de Justicia de la Nación y no respeta la división de poderes.

En esta frontera fueron alrededor de 50 personas las que se manifestaron en ambos puntos.

En Chihuahua se realizó también la manifestación en la Plaza del Ángel, donde apenas un grupo de diez personas llegó al lugar para unirse a las marchas y acciones a nivel nacional.

Los asistentes portaban cartulinas con mensajes como: “AMLO respeta a la Suprema Corte de Justicia de la Nación”, “Chihuahua defiende a la Suprema Corte de Justicia de la Nación”, entre otros.





Con información de Víctor Gamboa, Yalina Ruiz, Daniela Wachauf, Zulema López, Dinorath Mota López, Adriana Varillas