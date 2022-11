La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE) rechazó implementar medidas cautelares contra los mensajes de funcionarios públicos para promover la marcha convocada por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

El Partido de la Revolución democrática (PRD) presentó una queja en contra del Presidente de la República, diversas personas servidoras públicas.

La Comisión, a partir de un análisis preliminar a los hechos denunciados, estimó improcedente la medida cautelar solicitada, “al no advertir una evidente ilegalidad en materia electoral en este momento, que justifique la urgencia o peligro en la demora para conceder la medida, toda vez que actualmente no se encuentra ningún Proceso Electoral Federal o Local en curso”.

En tanto, estimó que las publicaciones en redes sociales que se denunciaron tienen como finalidad mostrar su simpatía respecto de la marcha convocada por el presidente López Obrador con motivo de su cuarto informe de gobierno.

En otro asunto, la Comisión negó otorgar una tutela preventiva contra la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum por supuestos actos anticipados de campaña, promoción personalizada, uso indebido de recursos públicos y violaciones al principio de imparcialidad y neutralidad.

Lo anterior, derivado de que en un evento que se llevó a cabo el pasado 28 de octubre, en Morelia Michoacán, en el que se proyectaron dos videos con la imagen y voz de la Jefa de Gobierno, en la que se exaltaban sus logros de gobierno.

También se entregaron playeras y banderines con la leyenda "Que siga la transformación #EsClaudia".

Al respecto, la comisión señaló que actualmente no está en curso ningún proceso electoral; en segundo lugar, la servidora pública no estuvo presente en el evento denunciado y no se tienen indicios respecto a que hubiese participado en la organización del evento cuestionado.

